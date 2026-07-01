탄자니아도 세종 배운다···수도 이전 노하우 벤치마킹 위해 행복도시 방문

도시계획·스마트도시 운영 사례 살펴 행복청 “균형발전 경험 국제사회와 공유”

행정중심복합도시건설청(행복청)은 1일 탄자니아 정부 대표단이 행정중심복합도시(행복도시)를 방문해 도시계획과 개발 경험을 살펴봤다고 밝혔다.

탄자니아는 기존 수도인 다르에스살람에서 도도마로 수도를 이전한 뒤 행정기능 확충과 도시기반시설 구축을 추진하고 있다. 행복청은 2024년 탄자니아 총리실과 도시건설 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 정책 공유와 인적 교류를 이어오고 있다.

이번 방문은 자파르 라자부 세이프 탄자니아 지방정부부 차관과 도도마주 주지사, 관계 공무원 및 지방의회 관계자 등으로 구성된 대표단이 도도마 신도시 개발에 활용할 행복도시의 도시계획과 개발 노하우를 벤치마킹하기 위해 마련됐다.

강주엽 행복청장은 대표단과의 면담에서 행복도시 추진 현황과 주요 성과를 소개했다. 대표단은 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 추진되면서 행정수도로 기능이 확대되고 있는 행복도시의 발전 과정에 관심을 보였다.

대표단은 이후 금강보행교인 ‘이응다리’를 찾아 보행 중심 도시공간을 둘러보고 전망시설에서 행복도시 전경을 살펴봤다. 또 도시계획과 행정기능 배치, 스마트도시 기반시설 등 행복도시의 개발 사례를 확인하고 이를 도도마에 적용할 수 있는 방안에 대해 의견을 교환했다.

강 청장은 “행복도시와 도도마는 수도 이전과 국가균형발전이라는 공통 과제를 추진하고 있다는 점에서 의미 있는 협력 관계”라며 “세종시를 통해 축적한 국가 주도의 균형발전 경험을 국제사회와 적극 공유하며 협력을 지속해 나가겠다”고 말했다.