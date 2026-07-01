[속보]이 대통령 “모두를 위한 정치, 속이 단단해야”…문 전 대통령 “당내 단합, 국민통합 출발점”

이재명 대통령은 1일 “근본적으로는 우리가 집권해서 모두를 위한 정치, 행정을 해야 한다”면서 “그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 되겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 한 문재인 전 대통령과의 오찬에서 “민주 정부의 성과들 기반 위에서 또 하나의 층을 쌓아가 민주정권이 재탄생하고, 국민과 나라가 더 나은 미래를 누릴 수 있게 하는 게 우리가 할 일이자 역사적 사명 아니겠느냐”고 말했다.

이 대통령과 문 전 대통령의 오찬 회동은 청와대 상춘재에서 열렸다. 지난해 6월 이 대통령이 취임한 이후 두 전·현직 대통령의 단독 회동은 이번이 처음이다.

문 전 대통령은 이날 인사말을 통해 “이재명 정부에 주어진 시대적 과제는 역시 국민통합”이라며 “국민통합으로 나아가려면 당내의 단합이 출발점이라고 생각한다”고 말했다.

문 전 대통령은 “민주당의 단합, 또 민주·개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 우리 이재명 대통령뿐이라고 생각한다”고 말했다.