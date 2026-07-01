학교, 지역 거점으로 바꾼다…폐교 규제 풀고 주민에 시설 개방

학령인구 감소와 지역소멸에 대응해 학교를 지역의 생활·교육 거점으로 활용하는 방안이 추진된다. 운동장과 체육관, 도서관 등 학교시설을 지역 주민에게 개방하고 폐교 활용 규제를 완화한다.

교육부는 1일 이 같은 내용을 담은 ‘제2차 교육시설 기본계획(2027~2031)’을 발표했다. 이는 5년마다 수립하는 법정계획으로, 교육부는 앞으로 학교를 단순한 교육 공간이 아니라 지역과 미래를 연결하는 기반시설로 전환한다는 구상을 제시했다.

우선 비수도권을 중심으로 ‘교육혁신선도지역’을 지정해 교육청과 지방자치단체, 지역사회가 함께 지역 맞춤형 교육혁신을 추진하도록 할 계획이다. 교육부는 재정 지원을 통해 이를 뒷받침하고, 통학구역 완화와 소규모 통합학교 운영 등을 담은 특별법 제정도 추진한다.

학교시설 개방도 확대된다. 학생이 사용하지 않는 시간대에 운동장과 체육관, 도서관 등을 주민에게 개방하고, 학교복합시설 조성도 확대한다. 인구감소지역과 농산어촌 학교복합시설에는 재정 지원을 늘리고, 학교시설 예약 시스템을 일원화해 학교의 관리 부담을 줄일 계획이다.

교육부는 폐교 활용 규제 손질에도 나선다. 폐교를 무상으로 빌려주는 특례 대상을 확대하고, 활용 용도는 허용되지 않은 것만 제한하는 ‘네거티브 규제’ 방식으로 전환한다. 교육청과 지자체가 공동 추진하는 폐교 활용 사업에는 행정안전부와 함께 연간 120억원을 지원하고, 주민 의견을 활용 계획에 반영하도록 폐교활용법 개정도 추진한다.

교육시설은 인공지능(AI) 시대에 맞게 바뀐다. 토의와 프로젝트 수업, 자기주도학습이 가능한 가변형 교실과 AI 특화 실습공간, 미디어 콘텐츠 제작 공간, 스마트도서관 등을 조성한다. 대학에는 AI·반도체·바이오 등 첨단산업과 연계한 공동연구소와 실험·실습 공간을 확충하고 GPU 서버 등 첨단 연구장비 지원도 확대한다.

탄소중립 학교 조성도 추진한다. 교육부는 2030년까지 소규모학교 등을 제외한 국공립 초·중등학교에 태양광 설비 설치를 확대하고 AI·사물인터넷(IoT) 기반 에너지관리시스템을 도입할 계획이다. 대학도 태양광과 에너지저장장치(ESS)를 활용한 에너지 자립형 캠퍼스로 전환한다.

최교진 교육부 장관은 “이번 계획은 단순한 시설 개선을 넘어 교육과 지역·산업의 연계, 기후위기 대응 등을 통합적으로 연결하는 미래 전략”이라며 “학생과 지역사회 모두가 체감할 수 있는 안전하고 지속 가능한 교육환경을 조성하겠다”고 말했다.