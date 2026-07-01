‘한달 내내 장마, 제습기 필수죠’···기상청, 조회 수·상품 판매 노린 ‘가짜 날씨뉴스’ 손 본다

상업적 목적 활용 늘자 모니터링 대폭 강화 시정 요구에 즉시 응답 않을 시 과태료 처분

기상청이 SNS 등을 통해 유포되는 날씨 가짜뉴스에 대한 대응을 강화한다.

기상청은 지난달 30일 ‘한 달 내내 장마’ 등 검증되지 않은 기상 정보의 무분별한 확산에 대한 모니터링을 대폭 강화하고, 시정 요구에 즉시 응답하지 않으면 과태료를 부과하겠다고 밝혔다.

기상청은 “최근 온라인상에 인공지능(AI) 등을 이용한 자극적이고 출처가 불분명한 허위 기상정보가 확산하고 있으며 이를 상업적 이익이나 조회 수 증가를 위한 수단으로 활용하는 사례도 늘고 있다”며 “이는 국민에게 혼란을 초래하고 피해를 유발할 수 있다”고 설명했다.

현행 기상법에 따르면 국방상 목적이나 기상예보업에 등록한 사업자를 제외하고는 예보 및 특보 행위를 할 수 없다. 이를 위반하면 최대 100만원의 과태료가 부과될 수 있다.

기상청은 제도 운영의 객관성을 높이기 위해 이달 중 법률, 미디어, 기상 분야 전문가로 구성된 ‘예보·예보업 판단 심의회’를 구성해 운영할 예정이다. 아울러 행정조치 절차와 판단 기준을 담은 ‘예보·예보업 판단 및 행정조치 처리 지침’을 제정해 시행한다.

앞서 인스타그램, 스레드 등 SNS에는 ‘올여름 장마 기간 32일 내내 폭우’ ‘30일 이상 기온이 45도 이상일 것’이라는 등의 날씨 관련 가짜뉴스가 퍼졌다. 해당 가짜뉴스는 제습기 공동구매나 장화 등 의류 판매 광고 등에서 활용되는 등 상업적 목적에 이용되기도 했다.