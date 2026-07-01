‘짝퉁 설빙’ 사라질까···중국 상표법 개정으로 무단선점 규제 강화

빙수로 유명한 국내 디저트 전문 브랜드 ‘설빙’은 2015년 중국 시장 진출을 시도했지만 상표권 문제로 어려움을 겪었다. 이미 중국에서 현지 업체가 ‘설빙원소’라는 이름으로 상표 등록을 해 둔 상태였기 때문이다. 현지 업체는 사실상 인테리어까지 설빙을 모방해 영업을 하고 있었고, 설빙은 오랜기간 상표권 무효 소송을 벌인 끝에 어렵게 상표를 되찾을 수 있었다. 설빙은 중국에서 악의적인 상표 선점으로 국내 기업이 피해를 본 대표적인 사례로 잘 알려져 있다.

앞으로는 중국 시장에서 무분별한 상표 선점이나 도용으로 인한 국내 기업들의 피해가 다소 줄어들 것으로 보인다. 중국 당국이 상표법을 개정해 악의적인 상표 선점에 대한 규제를 강화했기 때문이다.

지식재산처는 중국 국회에 해당하는 전국인민대표대회에서 상표법 전면 개정안이 통과돼 내년 1월부터 시행된다고 1일 밝혔다. 개정된 중국 상표법은 악의적 상표 등록 방지와 소비자 보호 확대, 상표대리기관 관리·감독 체계 정비 등을 주요 내용으로 한다.

우선 타인의 상표임을 알면서도 모방하거나 선점하는 상표 출원에 대해 최대 10만위안(약 2288만원)의 과태료를 부과할 수 있도록 하는 규정이 포함됐다. 또 사용할 의사가 없으면서도 정상적인 경영 수요를 현저히 초과해 상표를 대량 출원하는 경우 등록을 거절할 수 있도록 했다. 개정 법이 시행되면 중국에서 악의적으로 상표를 선점당한 경우 이의신청이나 무효심판 등을 통해 보다 효과적인 대응을 할 수 있게 된다.

중국에서는 그동안 일부 상표 브로커들이 국내 유명 상표를 대량으로 무단 선점해 시장 진출을 노리는 한국 기업들이 피해를 보는 경우가 많았다. 오세희 더불어민주당 국회의원이 지식재산처에서 받은 자료를 보면 2021년부터 지난해 8월까지 중국에서 무단 선점된 것으로 의심되는 국내 기업 상표가 8400여건에 이르는 것으로 나타났다.

개정된 중국 상표법에는 상표대리기관의 신고 의무를 명확히하고 감독기관 관리 권한을 강화하는 내용도 담겼다. 악의적인 출원에 대한 조력이나 대리시장 불공정 행위를 차단해 상표대리기관을 이용할 때 부실하거나 악의적인 대리에 따른 피해 위험을 줄이도록 하는 내용이다.

김용선 지식재산처장은 “악의적 상표 선점을 막기 위해 지난 1월 한중 정상회담을 계기로 열린 양국 지식재산 수장회의에서 공동 대응 방안을 논의한 바 있다”며 “중국 상표법 개정이 양국 기업 모두에게 보다 예측가능하고 공정한 상표 환경을 마련하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.