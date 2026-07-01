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국토연구원장에 임재만 세종대 교수가 임명됐다.

임 원장은 LH 개혁위원회 민간위원장, 한국부동산연구원 책임연구원, 한국부동산분석학회 회장, 경기도 기본주택 정책자문위원회 위원 등을 역임했다.

임 원장은 2022년 20대 대선 당시 이재명 대통령 후보 대선 싱크탱크에서 기본주택 특별연구단장을 맡아 기본주택 정책을 총괄했다.

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국토연구원장에 임재만 세종대 교수…이 대통령 부동산 정책 설계자

입력 2026.07.01 14:16

수정 2026.07.01 15:55

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  • 유설희 기자

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임재만 세종대 교수.NRC 제공

임재만 세종대 교수.NRC 제공

국토연구원장에 임재만 세종대 교수(62)가 임명됐다.

국무총리 산하 경제·인문사회연구회(NRC)는 지난달 30일 이사회를 열고 제19대 국토연구원 원장으로 임 교수를 임명했다.

임 신임 원장의 임기는 1일부터 시작했으며 오는 2029년 6월 30일까지 3년이다.

임 원장은 LH(한국토지주택공사) 개혁위원회 민간위원장, 한국부동산연구원 책임연구원, 한국부동산분석학회 회장, 경기도 기본주택 정책자문위원회 위원 등을 역임했다.

임 원장은 2022년 20대 대선 당시 이재명 대통령 후보 캠프 싱크탱크에서 기본주택 특별연구단장을 맡아 기본주택 정책을 총괄했다. 기본주택은 이재명 대통령의 대표적인 부동산 정책으로, 무주택자에게 저렴한 임대료로 30년 이상 거주 기간을 보장하는 공공주택 모델이다.

임 원장은 이날 취임사에서 “국민주권 시대에 국민이 권력을 위임한 정부가 부여한 국가 임무를 충실히 수행하고 성과를 낼 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

이번 인사로 1년 가까이 공백이었던 국토연구원장 자리가 채워지게 됐다. 윤석열 정부 부동산 정책 설계자로 알려진 심교언 당시 국토연구원장은 지난해 7월 임기를 1년 이상 남겨둔 상태에서 사의를 표했다.

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