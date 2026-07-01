김상욱 울산시장 ‘120 울산민원센터’ 고도화 추진···“시민 목소리 최우선 경청”

김상욱 울산시장이 1호 결재로 ‘120 울산민원센터 고도화 체계 구축’에 서명했다.

1일 울산시에 따르면 120 울산민원센터 구축은 부서간 책임을 떠넘기는 경우를 예방하기 위해 추진된다. 단 한번의 접수로 민원을 끝까지 해결하는 통합 시스템을 마련한다는 게 목표다.

기존의 울산 120 민원센터는 단순 전화 안내를 하는 수준에 그쳤지만, 새로 만들어지는 민원센터는 접수와 해결은 물론, 사후 관리까지 전 과정을 통합 대응할 예정이다.

김 시장은 이날 직원들과 점심 식사를 하는 시간을 갖기도 했다. 사전에 신청한 직원들과 자유롭게 의견을 나누면서 조직문화 혁신을 위한 방안 등을 논의 한 것으로 알려졌다 .

이날 오후에는 울주군 시내버스 덕하공영차고지를 방문했다. 2024년 시내버스 노선 개편과정에서 폐쇄됐다가 이날 복원된 126번 시내버스에 직접 탑승했다. 김 시장은 버스 승객들과 대화하면서 시민 요구사항 등을 청취했다.

신임 시장 취임과 함께 시청사 내부 출입 게이트도 개방됐다. 기존에는 출입증이 있어야 청사 내부 각 사무실로 진입할 수 있었는데, 시청의 주인은 시민이라는 김 시장의 철학을 반영한 것으로 풀이된다.

앞서 이날 오전 김 시장은 울산대공원 현충탑을 방문해 참해한 뒤, 울산시청으로 출근해 취임식에 참여했다.

취임식에서 김 시장은 “울산의 주인은 시민이며, 시정의 모든 권한은 시민에게서 나온다”며 “시민 목소리를 최우선 경청하고, 시민과 충분한 숙의 과정을 거치는 의사결정 체계를 만들 것”이라고 말했다.