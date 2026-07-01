정근식 서울교육감 2기 출범…“기본교육으로 공교육 책임 넓힌다”

정근식 서울시교육감이 1일 제24대 교육감으로 취임하며 앞으로 4년간 서울교육의 청사진을 제시했다. 정 교육감은 “기본은 깊게, 협력은 넓게, 행복은 가까이”를 2기 서울교육의 핵심 기조로 내세우며 의무교육의 개념을 확장한 ‘기본교육’을 통해 공교육의 책임을 강화하겠다고 밝혔다.

정 교육감은 이날 서울 용산구 서울시교육청에서 열린 취임식에서 “새로운 것을 무조건 더하기보다 교육의 본질을 더욱 단단히 세우겠다”며 “‘기본은 깊게, 협력은 넓게, 행복은 가까이’하는 것이 앞으로 4년 서울교육이 나아갈 방향”이라고 설명했다.

정 교육감은 기본교육을 2기 서울교육의 핵심 과제로 제시했다. 그는 “기본교육은 의무교육을 확장해 모든 아이가 유아기부터 배움의 출발선에서 평등한 교육 기회를 보장받고, 민주사회 시민으로 살아가는 데 필요한 기본 역량을 갖추도록 하는 공교육의 새로운 책무”라고 밝혔다.

정 교육감은 기초학력과 학생 마음건강을 기본교육의 핵심 과제로 제시하고, 인공지능(AI) 시대에도 인간다운 교육을 이어가겠다고 밝혔다.

정 교육감은 “AI를 배우는 교육을 넘어 AI 시대에도 더욱 인간다운 교육을 실천하겠다”며 교육의 본질인 “생각하는 힘, 읽는 힘, 공감하는 힘, 협력하는 힘, 책임 있게 행동하는 시민의 힘”을 가르치는 데 집중하겠다고 밝혔다.

교육정책 추진 방식도 학교 현장 중심으로 바꾸겠다고 밝혔다. 학생과 교직원, 학부모, 지역사회가 공동으로 계획하고 실천하며 평가하는 교육행정을 추진하고, 서울시와 자치구 등 지방자치단체와 협력을 확대해 교육과 돌봄, 문화, 복지가 연결되는 교육생태계를 만들겠다는 구상이다. 학교가 교육에 집중할 수 있도록 행정 부담은 줄이고 교육 지원은 강화하겠다고도 했다.

정 교육감은 “서울교육을 말보다 실천으로, 성과보다 신뢰로, 정책보다 아이들의 성장으로 증명하겠다”며 “서울교육의 새로운 4년을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 말했다.

정 교육감은 최근 출범한 ‘배움이 행복한 서울교육위원회’를 통해 핵심 공약의 실행 로드맵을 마련하고 2기 정책을 구체화할 계획이다.