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정근식 서울교육감 2기 출범…“기본교육으로 공교육 책임 넓힌다”

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본문 요약

정근식 서울시교육감이 1일 제24대 교육감으로 취임하며 앞으로 4년간 서울교육의 청사진을 제시했다.

정 교육감은 "기본은 깊게, 협력은 넓게, 행복은 가까이"를 2기 서울교육의 핵심 기조로 내세우며 의무교육의 개념을 확장한 '기본교육'을 통해 공교육의 책임을 강화하겠다고 밝혔다.

정 교육감은 이날 서울 용산구 서울시교육청에서 열린 취임식에서 "새로운 것을 무조건 더하기보다 교육의 본질을 더욱 단단히 세우겠다"며 "'기본은 깊게, 협력은 넓게, 행복은 가까이'하는 것이 앞으로 4년 서울교육이 나아갈 방향"이라고 설명했다.

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정근식 서울교육감 2기 출범…“기본교육으로 공교육 책임 넓힌다”

입력 2026.07.01 14:24

  • 김지혜 기자

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정근식 서울시교육감이 1일 서울시교육청에서 열린 취임식에서 발언하고 있다. 서울시교육청 제공

정근식 서울시교육감이 1일 서울시교육청에서 열린 취임식에서 발언하고 있다. 서울시교육청 제공

정근식 서울시교육감이 1일 제24대 교육감으로 취임하며 앞으로 4년간 서울교육의 청사진을 제시했다. 정 교육감은 “기본은 깊게, 협력은 넓게, 행복은 가까이”를 2기 서울교육의 핵심 기조로 내세우며 의무교육의 개념을 확장한 ‘기본교육’을 통해 공교육의 책임을 강화하겠다고 밝혔다.

정 교육감은 이날 서울 용산구 서울시교육청에서 열린 취임식에서 “새로운 것을 무조건 더하기보다 교육의 본질을 더욱 단단히 세우겠다”며 “‘기본은 깊게, 협력은 넓게, 행복은 가까이’하는 것이 앞으로 4년 서울교육이 나아갈 방향”이라고 설명했다.

정 교육감은 기본교육을 2기 서울교육의 핵심 과제로 제시했다. 그는 “기본교육은 의무교육을 확장해 모든 아이가 유아기부터 배움의 출발선에서 평등한 교육 기회를 보장받고, 민주사회 시민으로 살아가는 데 필요한 기본 역량을 갖추도록 하는 공교육의 새로운 책무”라고 밝혔다.

정 교육감은 기초학력과 학생 마음건강을 기본교육의 핵심 과제로 제시하고, 인공지능(AI) 시대에도 인간다운 교육을 이어가겠다고 밝혔다.

정 교육감은 “AI를 배우는 교육을 넘어 AI 시대에도 더욱 인간다운 교육을 실천하겠다”며 교육의 본질인 “생각하는 힘, 읽는 힘, 공감하는 힘, 협력하는 힘, 책임 있게 행동하는 시민의 힘”을 가르치는 데 집중하겠다고 밝혔다.

교육정책 추진 방식도 학교 현장 중심으로 바꾸겠다고 밝혔다. 학생과 교직원, 학부모, 지역사회가 공동으로 계획하고 실천하며 평가하는 교육행정을 추진하고, 서울시와 자치구 등 지방자치단체와 협력을 확대해 교육과 돌봄, 문화, 복지가 연결되는 교육생태계를 만들겠다는 구상이다. 학교가 교육에 집중할 수 있도록 행정 부담은 줄이고 교육 지원은 강화하겠다고도 했다.

정 교육감은 “서울교육을 말보다 실천으로, 성과보다 신뢰로, 정책보다 아이들의 성장으로 증명하겠다”며 “서울교육의 새로운 4년을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 말했다.

정 교육감은 최근 출범한 ‘배움이 행복한 서울교육위원회’를 통해 핵심 공약의 실행 로드맵을 마련하고 2기 정책을 구체화할 계획이다.

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