서울 중랑구 망우역사문화공원은 오랜 시간 ‘망우리 공동묘지’라 불렸다. 하지만 이곳은 단순한 묘지가 아니다. 한용운, 이중섭, 박인환, 방정환, 유관순 등 근현대 위인들이 잠들어 있는 역사적 공간이다.

중랑구는 2022년 이곳을 역사·자연·문화를 아우르는 공간으로 탈바꿈 시켜 부정적 이미지를 걷어냈다. 매년 성묘객 3만~4만명이 찾던 공동묘지가 연간 방문객 73만명에 달하는 공원으로 거듭났다. 지난해에는 공원 내 0.68㎞ 구간에 어르신, 유아차, 휠체어 이용자 등 누구나 이용할 수 있는 무장애 숲길 ‘망우동행길’도 조성했다.

구는 중랑천과 묵동천, 망우역사문화공원, 용마산, 용마폭포공원 등을 하나로 잇는 ‘중랑 동행길’ 구축에도 나섰다. 곳곳의 동행길을 연결해 중랑구를 한 바퀴 도는 21㎞ 규모 순환 보행길을 만드는 게 목표다.

이같은 변화를 주도해온 류경기 중랑구청장(64)은 지난달 18일 경향신문과 만나 “3년 안에 중랑 동행길을 완성하고자 한다”며 “지난 8년과 같이 앞으로의 4년도 중랑을 살고 싶고, 오고 싶은 도시로 만드는 데 힘쓸 것”이라고 말했다.

3선에 성공한 류 구청장이 6·3 지방선거에서 내건 슬로건은 ‘중랑 대도약의 완성’이었다. 류 구청장은 “중랑은 서울의 베드타운 역할을 해왔다”며 “주거 기능 외에 교육·문화·경제 등 자족도시 요소는 부족했던 것이 사실”이라고 말했다. 그러면서 “중랑 대도약의 완성은 8년 동안 만들어온 변화의 기반을 실제 성과로 연결하는 것을 의미한다”고 말했다.

류 구청장이 가장 공을 들인 분야는 교육이다. 2018년 38억원에 불과했던 교육경비 지원을 올해 160억원까지 늘렸다. 그는 “서울 자치구 중 세 번째 규모로, 중랑구 재정 여건을 고려하면 매우 과감한 투자”라며 “이를 통해 학교 시설과 교육 기자재가 개선됐고, 아이들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 교육을 받을 수 있게 됐다”고 말했다.

지난해 12월에는 구청이 직접 운영하는 교육기관인 제2방정환교육지원센터가 문을 열었다. 서울에서 교육지원센터를 두 곳 운영하는 곳은 중랑구가 유일하다. 학교 안팎에서 배움 기회를 꾸준히 넓혀온 결과 서울 소재 4년제 대학 진학률이 2018년 24%에서 지난해 44%까지 올랐다. 류 구청장은 “교육 문제 때문에 중랑을 떠나는 사람들이 거의 없어졌다”며 “교육에 지속적으로 투자해 아이들의 성장으로 이어지도록 계속 챙길 것”이라고 말했다.

또 다른 민선 9기 핵심 과제는 주택 개발과 교통 인프라 확충이다. 류 구청장은 “재개발·재건축 등 27개 주택개발사업을 차질 없이 추진하고, 면목선 경전철과 GTX-B 노선 구축 등에서도 가시적인 성과를 내겠다”고 했다. 지지부진했던 서울주택도시개발공사(SH) 본사 이전은 내년 하반기 착공을 목표로 추진 중이다. 공공청사와 공공주택, 문화시설을 함께 짓는 면목행정복합타운 역시 내년 착공을 앞두고 있다.

아침 골목청소도 이어간다. 류 구청장은 첫 임기 때부터 코로나19와 폭염·한파 시기를 제외하고 매주 수요일 주민들과 골목을 쓸고 불편 사항을 살폈다. 그는 “주민들의 삶과 가장 가까운 곳에서 함께한 구청장으로 남고 싶다”며 “현장 중심 행정을 이어가겠다”고 말했다.