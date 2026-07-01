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  • 지역 민선 9기 서울 구청장에게 듣다

류경기 중랑구청장 “명소 잇는 ‘중랑 동행길’ 완성···교육 투자 지속”

입력 2026.07.01 14:28

수정 2026.07.01 15:28

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류경기 중랑구청장이 지난달 18일 서울 중랑구청 집무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 중랑구 제공

류경기 중랑구청장이 지난달 18일 서울 중랑구청 집무실에서 경향신문과 인터뷰하고 있다. 중랑구 제공

서울 중랑구 망우역사문화공원은 오랜 시간 ‘망우리 공동묘지’라 불렸다. 하지만 이곳은 단순한 묘지가 아니다. 한용운, 이중섭, 박인환, 방정환, 유관순 등 근현대 위인들이 잠들어 있는 역사적 공간이다.

중랑구는 2022년 이곳을 역사·자연·문화를 아우르는 공간으로 탈바꿈 시켜 부정적 이미지를 걷어냈다. 매년 성묘객 3만~4만명이 찾던 공동묘지가 연간 방문객 73만명에 달하는 공원으로 거듭났다. 지난해에는 공원 내 0.68㎞ 구간에 어르신, 유아차, 휠체어 이용자 등 누구나 이용할 수 있는 무장애 숲길 ‘망우동행길’도 조성했다.

구는 중랑천과 묵동천, 망우역사문화공원, 용마산, 용마폭포공원 등을 하나로 잇는 ‘중랑 동행길’ 구축에도 나섰다. 곳곳의 동행길을 연결해 중랑구를 한 바퀴 도는 21㎞ 규모 순환 보행길을 만드는 게 목표다.

이같은 변화를 주도해온 류경기 중랑구청장(64)은 지난달 18일 경향신문과 만나 “3년 안에 중랑 동행길을 완성하고자 한다”며 “지난 8년과 같이 앞으로의 4년도 중랑을 살고 싶고, 오고 싶은 도시로 만드는 데 힘쓸 것”이라고 말했다.

3선에 성공한 류 구청장이 6·3 지방선거에서 내건 슬로건은 ‘중랑 대도약의 완성’이었다. 류 구청장은 “중랑은 서울의 베드타운 역할을 해왔다”며 “주거 기능 외에 교육·문화·경제 등 자족도시 요소는 부족했던 것이 사실”이라고 말했다. 그러면서 “중랑 대도약의 완성은 8년 동안 만들어온 변화의 기반을 실제 성과로 연결하는 것을 의미한다”고 말했다.

류 구청장이 가장 공을 들인 분야는 교육이다. 2018년 38억원에 불과했던 교육경비 지원을 올해 160억원까지 늘렸다. 그는 “서울 자치구 중 세 번째 규모로, 중랑구 재정 여건을 고려하면 매우 과감한 투자”라며 “이를 통해 학교 시설과 교육 기자재가 개선됐고, 아이들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 교육을 받을 수 있게 됐다”고 말했다.

지난해 12월에는 구청이 직접 운영하는 교육기관인 제2방정환교육지원센터가 문을 열었다. 서울에서 교육지원센터를 두 곳 운영하는 곳은 중랑구가 유일하다. 학교 안팎에서 배움 기회를 꾸준히 넓혀온 결과 서울 소재 4년제 대학 진학률이 2018년 24%에서 지난해 44%까지 올랐다. 류 구청장은 “교육 문제 때문에 중랑을 떠나는 사람들이 거의 없어졌다”며 “교육에 지속적으로 투자해 아이들의 성장으로 이어지도록 계속 챙길 것”이라고 말했다.

또 다른 민선 9기 핵심 과제는 주택 개발과 교통 인프라 확충이다. 류 구청장은 “재개발·재건축 등 27개 주택개발사업을 차질 없이 추진하고, 면목선 경전철과 GTX-B 노선 구축 등에서도 가시적인 성과를 내겠다”고 했다. 지지부진했던 서울주택도시개발공사(SH) 본사 이전은 내년 하반기 착공을 목표로 추진 중이다. 공공청사와 공공주택, 문화시설을 함께 짓는 면목행정복합타운 역시 내년 착공을 앞두고 있다.

아침 골목청소도 이어간다. 류 구청장은 첫 임기 때부터 코로나19와 폭염·한파 시기를 제외하고 매주 수요일 주민들과 골목을 쓸고 불편 사항을 살폈다. 그는 “주민들의 삶과 가장 가까운 곳에서 함께한 구청장으로 남고 싶다”며 “현장 중심 행정을 이어가겠다”고 말했다.

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