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‘거제 야-호!’ 리센느, 카라 ‘프리티 걸’로 돌아온다

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그룹 리센느가 오는 8일 카라의 히트곡 '프리티 걸'을 리메이크한 곡으로 컴백한다고 소속사 더뮤즈엔터테인먼트가 1일 밝혔다.

리센느는 전날 공식 인스타그램을 통해 '프리티 걸'의 단체 콘셉트 사진을 공개했다.

사진 속에서는 당시 카라가 선보였던 하이틴 콘셉트를 재해석한 멤버들의 모습이 담겼다.

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‘거제 야-호!’ 리센느, 카라 ‘프리티 걸’로 돌아온다

입력 2026.07.01 14:50

  • 서현희 기자

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그룹 리센느. 리센느 인스타그램 갈무리

그룹 리센느. 리센느 인스타그램 갈무리

그룹 리센느가 오는 8일 카라의 히트곡 ‘프리티 걸’을 리메이크한 곡으로 컴백한다고 소속사 더뮤즈엔터테인먼트가 1일 밝혔다.

리센느는 전날 공식 인스타그램을 통해 ‘프리티 걸’의 단체 콘셉트 사진을 공개했다. 사진 속에서는 당시 카라가 선보였던 하이틴 콘셉트를 재해석한 멤버들의 모습이 담겼다.

리센느는 지난 3월 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 영상이 크게 흥행하며 대중에게 이름을 알렸다. 일본의 ‘갸루’를 콘셉트로 촬영한 영상에서 멤버 미나미가 ‘거제 야-호!’라고 외치는 장면은 올해 최고의 밈(온라인 유행 콘텐츠)이 되었고, 경남 거제 출신 멤버 원이와 경북 경주 출신 멤버 제나의 사투리 콘텐츠에 대한 반응도 뜨거웠다.

리센느는 인기에 힘입어 거제, 수원, 경주, 고양 등 전국 각지 홍보대사가 됐고 편의점 CU 등 여러 곳의 광고 모델로도 나섰다.

이들이 2024년 발표한 ‘러브 어택’은 음원 차트를 역주행하며 전날 기준 멜론 일간 차트 5위를 기록하는 등 유튜브 흥행을 이어받았다.

소속사는 “최근 역주행 열풍을 일으키며 다방면에서 활약하는 리센느가 자신들의 색깔을 담은 ‘프리티 걸’로 또 한 번 상승세를 이어갈지 주목해달라”고 밝혔다.

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