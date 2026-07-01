첫날부터 200㎞ 이동 ‘통합 행보’···민형배 전남광주시장 ‘3개 청사’ 순회

0시 의회 출석, 무안→순천→광주 집무 5·18광장서 ‘반도체 전략위원회’ 출범

민형배 전남광주통합특별시장은 1일 긴 하루를 보냈다. 이날 오전 0시 개원한 특별시의회 출석을 시작으로 이날 오후 광주 5·18민주광장에서 열린 반도체 투자 환영 시민대회에 참석하는 것으로 공식 일정을 마무리 했다.

전남광주통합시 무안청사에서 집무를 시작한 민 시장은 전남 동부청사와 광주청사를 모두 방문했다. 민 시장은 무안청사에 특별시의회에 출석, 오전 2시30분 취임선서를 하는 것으로 업무를 시작했다.

무안에서 첫 업무지시로 반도체 지원방안과 재해안전대책, 민생안전대책을 신속히 마련한 것을 지시한 민 지사는 사무인수서에 서명하고 민원서류 발급시스템을 점검했다.

오전에는 순천에 있는 동부청사로 이동했다. 동부청사에서 민 시장은 ‘전남광주통합시 출범 민생지원 및 통합 100일 실행계획’을 취임 1호로 결재했다. 지역화폐 추가 할인 지원과 동·서부권 광역버스 노선 신설, 응급환자 이송체계 강화, 행정조직 개편, 공공기관 조직 진단 등이 담겼다.

기업인들과 점심을 함께 한 민 지시는 광주로 이동해 국립5·18민주묘지를 참배했다. 광주청사에서는 재난상황실과 119종합상황실을 방문하고 민원행정시스템이 정상 작동하는지 점검했다. 전남광주통합시 실국장 전원과 인사도 나누고 이재명 대통령이 보낸 축하 난도 받았다.

이날 하루 민 시장의 이동거리는 무안→동부청사(순천)→광주청사까지 200㎞에 달했다. 이같은 행보는 ‘통합 행보’를 염두에 둔 것으로 보인다.

전남광주통합특별법은 종전의 전남동부청사와 무안청사, 광주청사를 균형 있게 활용하고 운영하도록 규정하고 있다. 당분간 3개 청사를 순회하며 업무를 보겠다고 밝힌 민 시장은 광주와 무안, 동부청사에 모두 시장 집무실을 마련했다.

민 시장은 이날 오후 7시 5·18민주광장에서 ‘전남광주통합시 출범 및 반도체 투자 환영 시민대회’에 참석했다. 시민대회에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 서남권 반도체 800조 투자를 뒷받침할 전담조직인 ‘전남광주통합시 반도체 전략위원회’를 출범시켰다.

반도체 전략위원회는 민 시장과 삼성전자 출신인 정은승 대전환위원회 위원장이 공동위원장을 맡는다. 전남광주통합시 공무원과 삼성·SK 등 기업 관계자, 용수와 전력 등 외부전문가 등이 참여한다. 이들은 반도체 공장 입지 선정과 인허가, 전력·용수 공급 등을 함께 논의하고 지원한다.

민 시장은 “균형발전은 특별법의 기본 철학이자 특별시장의 책임”이라며 “어느 한 지역도 소외되지 않도록 생활 편익과 지역 발전을 함께 챙기겠다”고 말했다.