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본문 요약

민형배 전남광주통합특별시장은 1일 긴 하루를 보냈다.

당분간 3개 청사를 순회하며 업무를 보겠다고 밝힌 민 시장은 광주와 무안, 동부청사에 모두 시장 집무실을 마련했다.

민 시장은 이날 오후 7시 5·18민주광장에서 '전남광주통합시 출범 및 반도체 투자 환영 시민대회'에 참석했다.

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첫날부터 200㎞ 이동 ‘통합 행보’···민형배 전남광주시장 ‘3개 청사’ 순회

입력 2026.07.01 14:54

  • 강현석 기자

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0시 의회 출석, 무안→순천→광주 집무

5·18광장서 ‘반도체 전략위원회’ 출범

민형배 전남광주통합특별시장이 1일 오전 무안청사에서 민원서류 발급 시스템 점검하고 있다. 연합뉴스

민형배 전남광주통합특별시장이 1일 오전 무안청사에서 민원서류 발급 시스템 점검하고 있다. 연합뉴스

민형배 전남광주통합특별시장은 1일 긴 하루를 보냈다. 이날 오전 0시 개원한 특별시의회 출석을 시작으로 이날 오후 광주 5·18민주광장에서 열린 반도체 투자 환영 시민대회에 참석하는 것으로 공식 일정을 마무리 했다.

전남광주통합시 무안청사에서 집무를 시작한 민 시장은 전남 동부청사와 광주청사를 모두 방문했다. 민 시장은 무안청사에 특별시의회에 출석, 오전 2시30분 취임선서를 하는 것으로 업무를 시작했다.

무안에서 첫 업무지시로 반도체 지원방안과 재해안전대책, 민생안전대책을 신속히 마련한 것을 지시한 민 지사는 사무인수서에 서명하고 민원서류 발급시스템을 점검했다.

오전에는 순천에 있는 동부청사로 이동했다. 동부청사에서 민 시장은 ‘전남광주통합시 출범 민생지원 및 통합 100일 실행계획’을 취임 1호로 결재했다. 지역화폐 추가 할인 지원과 동·서부권 광역버스 노선 신설, 응급환자 이송체계 강화, 행정조직 개편, 공공기관 조직 진단 등이 담겼다.

기업인들과 점심을 함께 한 민 지시는 광주로 이동해 국립5·18민주묘지를 참배했다. 광주청사에서는 재난상황실과 119종합상황실을 방문하고 민원행정시스템이 정상 작동하는지 점검했다. 전남광주통합시 실국장 전원과 인사도 나누고 이재명 대통령이 보낸 축하 난도 받았다.

전남광주통합특별시가 출범한 1일 오후 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 민형배 초대 특별시장·김대중 초대 전남광주교육감이 참배하고 있다.연합뉴스

전남광주통합특별시가 출범한 1일 오후 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 민형배 초대 특별시장·김대중 초대 전남광주교육감이 참배하고 있다.연합뉴스

이날 하루 민 시장의 이동거리는 무안→동부청사(순천)→광주청사까지 200㎞에 달했다. 이같은 행보는 ‘통합 행보’를 염두에 둔 것으로 보인다.

전남광주통합특별법은 종전의 전남동부청사와 무안청사, 광주청사를 균형 있게 활용하고 운영하도록 규정하고 있다. 당분간 3개 청사를 순회하며 업무를 보겠다고 밝힌 민 시장은 광주와 무안, 동부청사에 모두 시장 집무실을 마련했다.

민 시장은 이날 오후 7시 5·18민주광장에서 ‘전남광주통합시 출범 및 반도체 투자 환영 시민대회’에 참석했다. 시민대회에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 서남권 반도체 800조 투자를 뒷받침할 전담조직인 ‘전남광주통합시 반도체 전략위원회’를 출범시켰다.

반도체 전략위원회는 민 시장과 삼성전자 출신인 정은승 대전환위원회 위원장이 공동위원장을 맡는다. 전남광주통합시 공무원과 삼성·SK 등 기업 관계자, 용수와 전력 등 외부전문가 등이 참여한다. 이들은 반도체 공장 입지 선정과 인허가, 전력·용수 공급 등을 함께 논의하고 지원한다.

민 시장은 “균형발전은 특별법의 기본 철학이자 특별시장의 책임”이라며 “어느 한 지역도 소외되지 않도록 생활 편익과 지역 발전을 함께 챙기겠다”고 말했다.

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