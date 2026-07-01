“신선식품 전문 아니었어?” SSG닷컴 ‘패션 쓱세일’ 최대 80%할인

SSG닷컴이 오는 7일까지 일주일간 유명 브랜드 사계절 상품을 한데 모은 ‘패션 쓱세일’을 펼친다.

1일 SSG닷컴에 따르면 이번 행사는 여름 시즌오프 기획전과 겨울 아우터 등 역시즌 특가전까지 사계절 패션 상품을 동시에 할인 판매한다.

시즌오프 기획전에 나서는 대표 브랜드는 라코스테, 나이키, 배럴, H&M, 브룩스브라더스, 코닥어패럴등으로 반팔티셔츠·반바지·원피스 등은 물론 수영복 등 바캉스 의류를 특가에 내놓는다.

역시즌 특가전에서는 시스티나 다운·코트·퍼 상품을 최대 80% 할인 판매한다. 노스페이스·K2·디스커버리 등 아웃도어 브랜드 아우터는 최대 60% 할인가에 선보인다.

할인 쿠폰도 있다. ‘쓱세일’ 쿠폰이 적용된 상품을 구매할 때 사용할 수 있는 12% 할인 쿠폰은 물론 역시즌 아우터를 살 때 쓸 수 있는 10% 전용 쿠폰을 매일 선착순 지급한다.

SSG닷컴이 신선 식품 전문몰을 넘어 패션 할인전에 나선 것은 기후변화로 계절 경계가 흐려진 데다 고물가 장기화로 가격 민감도가 높아지면서 시즌과 역시즌 상품을 함께 찾는 고객이 늘고 있어서다.

SSG닷컴 관계자는 “여름 바캉스 의류부터 겨울 아우터까지 유명브랜드 패션 상품을 폭넓게 준비했다”면서 “유명 브랜드 사계절 상품을 알뜰하게 마련할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.