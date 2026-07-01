우울 증상 심할수록 간에 지방 축적될 위험도 커··· 특히 45세 미만 여성 ‘주의’









우울 증상이 심할수록 대사이상 지방간질환 발병 위험이 높다는 연구 결과가 발표됐다. 특히 우울증을 앓는 45세 미만 여성은 지방간 발병 위험이 최대 20%까지 증가하는 것으로 나타났다.

강북삼성병원 정신건강의학과 조성준·김은수 교수, 소화기내과 손원 교수 연구팀은 우울 증상과 대사이상 지방간질환 발병 간 연관성을 분석한 연구를 ‘대한의학회지(Journal of Korean Medical Science)’에 게재했다고 1일 밝혔다. 연구진은 2003~2022년 건강검진을 받은 성인 17만981명 중 지방간과 대사질환, 정신과 약물 복용이력이 없는 대상자를 우울 증상 선별검사 점수에 따라 정상·경증·우울증 그룹으로 분류해 평균 5.4년간 추적 관찰했다.

대사이상 지방간질환은 과거 비알코올성 지방간으로도 불렸으며, 알코올 섭취와 무관하게 비만·당뇨·고지혈증 등 대사기능 장애와 밀접하게 연관되어 간에 지방이 과도하게 축적되는 질환이다. 만성 간질환의 대표적 원인으로 꼽히며, 심혈관질환이나 간암 등으로도 이어질 위험이 높다.

분석 결과, 남녀 모두 우울 증상이 심해질수록 지방간 발병 위험이 동반 상승하는 것으로 나타났다. 이런 경향은 여성에게 더욱 두드러졌다. 남성의 지방간 발병 위험은 정상 그룹에 비해 경증 우울 그룹이 3%, 우울증 그룹은 6% 높았다. 여성은 경증 우울 그룹이 5%, 우울증 그룹은 18% 높게 나타났다.

특히 45세 미만 여성에게선 우울 증상에 따른 지방간 발병 위험 증가 경향이 가장 극명하게 드러났다. 경증 우울 증상만 있어도 지방간 발병 위험이 정상 그룹보다 5% 높았으며, 우울증 그룹은 20%까지 높아지는 것으로 분석됐다.

손원 교수는 “기존에는 폐경(완경) 이후 여성에게서 에스트로겐 감소로 인해 지방간 등 대사질환 위험이 급증하는 것에 주목해 왔지만, 이번 연구는 폐경 전의 젊은 여성이라 할지라도 우울증을 앓고 있다면 대사 건강이 취약해질 수 있음을 대규모 데이터로 증명한 첫 연구”라고 밝혔다.

김은수 교수는 “우울증은 단순히 정신적 고통에 그치지 않고 호르몬 분비 체계와 면역 시스템을 교란해 신체 건강 전반을 위협하는 독립적 위험인자라는 것이 확인됐다”며 “우울증을 겪고 있는 환자들은 간 건강 및 대사기능 장애에 대한 선제적 스크리닝 및 적극적인 조기 관리가 필요하다”고 말했다.