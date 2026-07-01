‘물방울 화가’ 김창열·프랑스 부인과 공동재산 계약…아들 상속세는 어떻게?

법원이 프랑스 부인과 부부 공동재산 계약을 맺은 뒤 별세한 ‘물방울 화가’ 김창열 화백의 상속재산에 대해 김 화백의 자녀가 한국법에 따라 상속세를 내야 한다는 판단을 내놨다.

1일 법조계에 따르면, 서울행정법원 행정8부(재판장 양순주)는 지난달 24일 김 화백 아들인 김시몽 고려대 불문과 교수가 종로세무서장을 상대로 낸 상속세 부과처분 취소소송에서 원고 패소 판결을 했다.

김 화백은 1972년 프랑스 국적 마르틴 질롱과 프랑스에서 결혼해 40여 년을 프랑스에서 살다가 귀국한 뒤 2021년 1월 별세했다. 이들 부부는 혼인 당시 부부재산에 대한 계약 없이 혼인했다가, 2000년 프랑스 민법에 따라 포괄적 공동재산 계약을 맺었다. 당시 부인의 특유재산(개인재산)이었던 파리 소재 건물 3채는 계약에 따라 부부 공동재산이 됐다. 부부 중 한 명이 사망할 경우 공동재산은 남겨진 배우자가 받기로 했다.

김 화백 부부는 2018년 12월 자녀인 김 교수와 A씨에게 공동재산 일부를 사전 증여했다. 결혼 전에는 부인이 소유했던 파리 소재 건물 1채의 지분 8분의 5를 김 교수와 A씨에게 분할 증여했다. 김 화백이 별세한 뒤 부인은 이런 사전 증여한 부동산을 제외하고 부부 공동재산을 모두 취득했다.

문제는 한국 민법상 혼인 계약 뒤에 체결한 부부재산 계약은 인정되지 않는다는 점이었다. 김 화백과 부인이 소유한 재산을 각각 별개로 봐야 하는 것이다. 그러나 과세당국은 김 화백 부부의 공동재산을 인정해, 전체 재산 중 김 화백 몫인 절반에 대해 상속세를 매겨야 한다고 판단했다. 다만 부인에게 이미 상속된 재산에 대해선 상속세 및 증여세법(상증세법)상 배우자 공제를 적용해 상속세를 부과하지 않았다. 김 교수에겐 사전에 증여받은 건물 소유권 지분에 대해 상속세 1억4000만여원을 추가로 경정·고지했다. 상속이 시작되기 10년 이내에 증여받은 재산도 상속세 과세 대상이 된다.

한편 과세당국은 김 교수가 이미 상속세를 신고·납부한 김 화백의 미술품 54점에 대해서도 상속세를 추가로 내라고 했다. 해당 미술품은 김 화백이 생전인 2017년 한 기업에 팔기로 하고 가격도 정해둔 상태였다. 그러다 김 화백 별세 뒤 김 교수가 상속받아 미완성 작품과 이미 판매한 작품을 빼고 나머지 33점을 기존보다 비싼 가격에 팔기로 했다.

과세당국은 사후에 맺은 재계약에 따라 미술품 가액을 수정해 상속세도 추가로 납부해야 한다고 봤다. 이에 김 교수는 16억원의 상속세를 신고·납부했다가, 추가로 총 3억원을 더 부과받았다.

이에 김 교수는 추가 상속세분을 취소해달라고 소송을 제기했다. 김 교수 측은 “부부 공동재산 계약이 한국에서 무효이므로 상속세도 취소돼야 한다”고 주장했다. 당시 섭외사법(현 국제사법)에 따르면, 부부재산제는 혼인 당시 남편의 본국법을 따른다. 섭외사법은 당사자가 외국인일 경우 어느 나라 법을 준거법으로 따를지 정하는 법이다.

한국 민법을 따르면, 부부재산 계약을 혼인 뒤에 맺는 것은 무효이므로 부부 공동재산 계약도 무효라는 주장이다. 이에 따라 부인의 부동산도 개인재산이므로 애초 김 화백의 재산이 될 수 없다는 것이다. 미술품 33점에 대해선 김 화백 사후에야 판매 계약을 새로 맺었으므로, 상증세법에 따라 사망 당시 처분 예상가인 기존 판매가로 상속세가 산정돼야 한다고 주장했다.

재판부는 과세당국의 손을 들어줬다. 재판부는 김 화백의 부부공동 재산에 대해 법적 효력은 무효이지만, 실질적 증여가 맞으므로 실질 과세 원칙에 따라 과세당국의 상속세 처분이 정당하다고 봤다. 프랑스에선 부부 공동재산 계약이 유효하고, 사실상 김 화백이 부인의 부동산에 대해 절반의 실질 지배권도 가지고 있었다고 판단했다. 재판부는 “프랑스에서 공동재산으로 편입된 부동산 중 2분의 1 지분은 김 화백의 상속재산 또는 사전증여재산이었다고 볼 수 있다”고 밝혔다.

미술품 가액에 대해선 “종전 약정은 상속 개시일로부터 약 3년 전에 체결된 것으로 미술품 시가를 적정하게 반영하고 있다고 보기 어렵다”고 했다.

김 화백은 실제인 듯 착각을 일으키는 물방울을 그린 작품으로 명성을 얻었다. 1996년 프랑스 문화예술공로훈장 슈발리에, 2013년 대한민국 은관문화훈장, 2017년 프랑스 문화예술공로훈장 오피시에 등을 받으며 작품성과 공로를 인정받았다.