전기차 완속 충전비 내려가고 급속 충전비 오른다

전기차 공공 충전 요금이 세분화되면서 완속 충전 요금은 내려가고 급속 충전 요금은 올라갈 예정이다.

기후에너지환경부는 1일 기존에는 ‘100㎾ 미만’ ‘100㎾ 이상’ 등 두 단계였던 전기차 공공 충전 요금을 30㎾, 50㎾, 100㎾, 200㎾를 기준으로 다섯 단계로 세분화하는 개편안을 확정했다고 밝혔다.

기존에 ㎾h당 324.4원이었던 100㎾ 미만 충전 요금은 ‘30㎾ 미만’ 295.0원, ‘30㎾ 이상 50㎾ 미만’ 307.2원, ‘50㎾ 이상 100㎾ 미만’ 325.6원으로 나뉜다. 전체 충전기의 90%를 차지하는 완속충전기(30㎾ 미만)의 요금은 ㎾h당 29.4원(9.1%) 인하된다.

㎾h당 347.2원이었던 100㎾ 이상 충전 요금은 ‘100㎾ 이상 200㎾ 미만’에서 348.4원, ‘200㎾ 이상은 393.1원으로 조정된다. 초급속 충전기(200㎾)의 경우 기존 요금 체계보다 ㎾h당 45.9원(13.2%) 오른다.

전기차 공공 충전 요금 체계 현황과 개편안

새로운 요금은 기후부가 설치·운영하는 공공 충전기를 이용하거나, 정부와 협약을 체결한 민간 충전기에서 기후부 회원카드로 결제하는 경우 적용된다.

기후부는 향후 재생에너지 출력이 많은 시간대에 사용자가 저렴하게 전기차를 충전할 수 있도록 요금 체계를 추가로 개편할 예정이다.

정선화 기후부 녹색전환정책관은 “향후 도입될 계시별 연동 요금제 등을 통해 재생에너지 활용을 극대화하고 전기차 소비자의 요금 부담을 완화해 나가겠다”고 밝혔다.