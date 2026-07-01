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하이트진로가 기존 진로 제품 대비 칼로리를 25% 낮춘 '진로 라이트'를 한정 출시한다.

하이트진로는 소주와 맥주 모두 도수와 칼로리를 낮추는데 초점을 맞추고 있다.

지난달 초에는 주력 소주 브랜드인 '참이슬 후레쉬'와 '진로'의 알코올 도수를 15.7도로 내렸고 지난 29일에는 알코올, 칼로리, 당류를 모두 뺀 무알코올 맥주 '테라 제로'의 병 제품을 출시한 바 있다.

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“여름 맞아 훌라우프 춤추는 두꺼비”···‘국내 최저 칼로리’ 소주 나왔다

입력 2026.07.01 15:12

수정 2026.07.01 15:28

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  • 정유미 기자

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하이트진로 ‘진로 라이트’ 한정 출시

도수 11.7도·칼로리 25% 대폭 낮춰

하이트진로 제공

하이트진로 제공

하이트진로가 기존 진로 제품 대비 칼로리를 25% 낮춘 ‘진로 라이트(Light)’를 한정 출시한다. 본격적인 여름 시즌을 겨냥해 칼로리에 민감한 20~30대 젊은층을 사로잡기 위해서다.

1일 하이트진로에 따르면 진로 라이트는 360㎖ 병 제품으로 기존 제품의 ‘제로 슈거(Zero Sugar)’ 콘셉트는 그대로 유지하면서 국내 최저 칼로리 소주 타이틀을 내세웠다. 특히 알코올 도수를 11.7도로 크게 낮춰 가볍고 부담 없이 마실 수 있는 목넘김을 구현했다. 제품 라벨에는 훌라후프를 돌리는 날씬한 두꺼비 캐릭터를 넣어 한층 가벼워진 소주를 직관적으로 시각화했다.

하이트진로가 도수와 칼로리를 동시에 낮춘 이유는 20~30대를 중심으로 ‘소버 큐리어스(Sober Curious·술을 마실 수 있지만 취하지 않고 양을 줄이는 문화)’와 건강을 즐겁게 관리하는 ‘헬시플레저’ 트렌드가 확산되고 있기 때문이다. 젊은 층의 주류 소비가 줄어드는 데다 건강을 생각하는 성향이 강해지는 만큼 ‘더 순하고, 더 가벼운’ 소주를 내놓은 것이다.

하이트진로는 소주와 맥주 모두 도수와 칼로리를 낮추는데 초점을 맞추고 있다. 지난달 초에는 주력 소주 브랜드인 ‘참이슬 후레쉬’와 ‘진로’의 알코올 도수를 15.7도로 내렸고 지난 29일에는 알코올, 칼로리, 당류를 모두 뺀 무알코올 맥주 ‘테라 제로’의 병 제품을 출시한 바 있다.

하이트진로 관계자는 “가볍고 부담 없이 즐기는 최근의 주류 트렌드와 소비자 니즈를 선제적으로 반영해 진로 라이트를 내놨다”며 “진로 라이트가 여름 성수기 시장에 활기를 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.

하이트진로는 진로 라이트 출시와 함께 훌라후프 키링 등 젊은 층을 타깃으로 한 굿즈와 SNS 마케팅도 진행한다.

진로 라이트는 오는 6일부터 일반 음식점, 주점, 대형마트 등 주요 유통 채널에 순차적으로 출고될 예정이다.

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