행안부, 내년 재난안전예산 25.6조 요구···사회재난에 9.1조 투입

행정안전부는 중앙안전관리위원회 심의를 거쳐 25조6000억원 규모의 내년도 재난안전예산 사전협의안을 확정했다고 1일 밝혔다.

행안부에 따르면 중앙행정기관이 요구한 내년 재난안전 예산 규모는 올해 본 예산과 같다. 분야별로 사회재난 분야가 9조1000억원(35.6%)으로 가장 많고, 이어 재난구호·복구 등 공통 분야 7조7000억원(30.2%), 자연재난 분야 6조1000억원(23.7%), 안전사고 분야 2조7000억원(10.5%) 등 순이다. 재난관리 단계별로는 예방 16조4000억원(64.1%), 복구 6조3000억원(24.7%), 대비·대응 2조9000억원(11.2%) 순이다. 행안부는 정부의 재난·안전관리 사업 예산의 투자 효율성을 높이기 위해 매년 투자 방향과 우선순위를 검토하고, 기획예산처는 이를 토대로 내년도 정부 예산안을 편성한다.

행안부는 “기획예산처와 협의한 425개 재난안전 사업을 대상으로 효과성과 정부 정책 연계성, 재정사업평가 결과 등을 종합 검토해 투자 우선순위를 선정했다”고 설명했다.

행안부는 내년에 산업재해 예방, 식품 안전관리, 범죄 예방 및 대응 역량 강화, 교통약자 보호 등 국민 일상과 밀접한 생활안전 분야 투자를 확대한다. 구체적으로 근로자 건강보호 사업(노동부), 식중독 예방 및 관리 사업(식약처), 전자감독 사업(법무부), 교통사고 예방 지원 사업(국토부) 등을 중점 추진한다.

또 현장 역량 강화에도 예산을 집중한다. 중증·응급 심뇌혈관질환 대응체계 지원(복지부), 전국 소방헬기 통합관리 운영 지원(소방청), 현장대응 역량 강화 사업(소방청) 등에 예산이 투입된다.

이 외에 홍수에 대비한 국가하천 정비사업(기후부)과 농촌용수 개발사업(농식품부), 지상·고층 기상관측망 확충 및 운영(기상청), 대기오염 측정망 구축·운영(기후부) 등에도 예산을 투입한다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “예방 중심의 선제적이고 지속적인 투자를 통해 국민 생활안전과 현장 대응 역량을 강화할 수 있도록 내년도 재난안전 예산 사전협의안을 마련했다”고 말했다.