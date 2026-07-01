오늘의 부고-이찬기 강원대 환경공학과 명예교수 별세 외

■박수광 전 충북 음성군수 별세, 정훈 서울 송파갑 국회의원·정민 전 EBS PD·정용 티원 대표이사 부친상=1일 서울아산병원. 발인 3일 (02)3010-2000
■이찬기 강원대 환경공학과 명예교수 별세, 승현·종우·종진·승현씨 부친상=6월30일 강원대병원. 발인 2일 (033)254-5611
■전기주씨 별세, 병근 치안문제연구소 수석연구위원 부친상=6월30일 제천서울병원. 발인 2일 (043)644-4422
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입력 2026.07.01 15:20
■박수광 전 충북 음성군수 별세, 정훈 서울 송파갑 국회의원·정민 전 EBS PD·정용 티원 대표이사 부친상=1일 서울아산병원. 발인 3일 (02)3010-2000
■이찬기 강원대 환경공학과 명예교수 별세, 승현·종우·종진·승현씨 부친상=6월30일 강원대병원. 발인 2일 (033)254-5611
■전기주씨 별세, 병근 치안문제연구소 수석연구위원 부친상=6월30일 제천서울병원. 발인 2일 (043)644-4422
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