오늘의 인사-통일부 외

■통일부 ◇과장급 전보 △북한이탈주민정착지원사무소 관리후생과장 이태재 △북한이탈주민정착지원사무소 화천분소 관리후생팀장 김환선
■국가보훈부 ◇과장급 전보 △기획재정담당관 안진형 △규제개혁법무담당관 이수현 △운영지원과장 최예은 △보훈의료정책과장 정화정
■국세청 ◇과장급 전보 △서울지방국세청 국세외수입징수관리팀장 이동현 △중부지방국세청 〃 정성우 △부산지방국세청 〃 최만석
■소방청 ◇소방정감 승진 △전남광주통합특별시 소방본부장 이오숙 ◇소방감 전보 △전남광주통합특별시 소방본부 전남권역 부본부장 최민철 △대구광역시 소방안전본부장 김태한 △경상북도 소방본부장 성호선 △소방청 김수환 정남구
■개인정보보호위원회 ◇과장급 전보 △분쟁조정과장 이명진
■한국연구재단 ◇본부장급 △국가전략연구본부장 문수복 ◇실장급 승진 △인문사회연구총괄실장 황희 △국가전략사업총괄실장 양정모 △국가전략사업평가실장 전성진 △산학협력실장 허정 △국제협력총괄실장 김혜수 △대외홍보실장 김윤숙 △재정기금실장 김태성 ◇실장급 전보 △기초연구총괄실장 박한석 △기초연구지원실장 김현태 △인문사회연구지원실장 한동성 △학술총괄실장 차소영 △국제인재개발협력실장 김면중 △혁신성장실장 정진영 △인사운영실장 김창호 △연구정책전략실장 강동환 △연구성과전략실장 이상혁 △연구윤리지원센터장 백민정
■한국과학기술연구원 ◇승진 △특성분석·데이터센터장 김홍규 △강릉분원 천연물유효성최적화연구센터장 이욱빈 △AI정책팀장 공성형
■한국과학기술한림원 △사무처장 김봉수
■건강보험심사평가원 ◇1급 승진 △홍보실장 정선호 △국민지원실장 고재찬 △디지털전략실장 신준섭 △심사기준실장 김미경 △심사관리실장 홍미야 △조사운영실장 김동길 ◇1급 전보 △인재경영실장 양성준 △급여전략실장 최금희 △급여관리실장 박정혜 △약제관리실장 이소영 △DUR관리실장 임상희 △급여조사실장 신소연 △심사평가연구실장 박춘선 △AX혁신실장 김무성 △희귀·중증질환성과평가실장 김국희 △부산본부장 황대능 △전남광주본부장 김종봉 △경기남부본부장 김기원 △경기북부본부장 김한정 △전북본부장 김경화 △대외교육 김산
■소상공인시장진흥공단 ◇지역본부장급 전보 △경기남부지역본부장 변기면 △광주전남제주지역본부장 이도열 △강원지역본부장 강성한 ◇실장급 전보 △감사실장(직무대행) 강남영 △소상공인본부 로컬창업육성실장 이재형 △금융사업본부 금융정책실장 박진희 △〃 채권관리실장 조규연 ◇센터장급 전보 △서울지역본부 서울북부센터장 노종운 △〃 서대문센터장 임송이 △〃 관악센터장 임수연 △부산울산지역본부 부산중부센터장 유충호 △〃 부산남부센터장 김성호 △〃 부산동부센터장 박영남 △〃 울산북부센터장(울산남부센터장 겸임) 김미교 △경기남부지역본부 성남센터장 이정혜 △〃 용인센터장 이용관 △〃 이천센터장 정수연 △대구경북지역본부 대구서부센터장 김영애 △〃 안동센터장 이선호 △〃 구미센터장 전상진 △〃 포항센터장 김정수 △〃 경주센터장 이현정 △〃 경산센터장 박미영 △광주전남제주지역본부 광주남부센터장 김용덕 △〃 광주서부센터장 김정숙 △〃 여수센터장 오애숙 △〃 제주센터장 이태윤 △〃 서귀포센터장 장영미 △대전세종충남지역본부 대전남부센터장 최영선 △〃 천안센터장 임유석 △〃 공주센터장 고명선 △〃 논산센터장 김동일 △〃 보령센터장 주찬민 △충북지역본부 청주센터장 박세진 △전북지역본부 전주센터장 안성희 △〃 남원센터장 빈진아
■예술의전당 ◇본부장 △경영전략본부장 정현근 △예술사업본부장 유연경 △성장사업본부장 김세연 △고객개발본부장 박거일 ◇실장 △감사실장 김우진 △기획전략실장 김영훈 △문화협력실장 김신년 ◇부장 △재무전략부장 배민경 △인사관리부장 김영랑 △시설관리부장 박기성 △재난안전부장 송성완 △무대예술사업부장 양우제 △음악사업부장 문성욱 △전시사업부장 기문주 △무대운영부장 윤대성 △야외사업부장 이재석 △교육사업부장 서고우니 △영상사업부장 신태연 △정보전략부장 김경민 △마케팅홍보부장 이정아 △대관운영사업부장 김재연
■신한금융그룹 <신한은행> ◇본부장 신규 선임 △자금본부장 심재휘 ◇부서장 승진 △서초중앙 금융센터 지점장 주상욱 △잠원동〃 박재범 △충정로 금융센터 〃 김기현 △파주 금융센터 〃 김민경 △마곡역 금융센터 〃 이관호 △가양역 금융센터 〃 김미소 △구로디지털 금융센터 〃 이정인 △인천 금융센터 〃 이승근 △시화중앙 금융센터 〃 손유승 △분당중앙 금융센터 프리미어 〃 이정화 △안양 금융센터 프리미어 〃 엄경희 △영통중앙 금융센터 프리미어 〃 한윤순 △향남 금융센터 〃 노형민 △울산북〃 김재홍 △웅상 금융센터 〃 이상욱 △포스코대로 금융센터 〃 손영문 △경주 금융센터 〃 안효득 △광산 금융센터 〃 김경태 △대전중앙 금융센터 〃 박경찬 △신한 Premier PIB 강남센터 〃 오경석 △신한 Premier PWM잠실센터 〃 이현숙 ◇부서장 이동 △무역센터 금융센터 지점장 이승진 △갤러리아팰리스〃 목진영 △홍익대학교〃 최현구 △일산 금융센터장 정재원 △당산동지점장 박지훈 △대림동〃 지상호 △연지동〃 이미정 △동국대학교〃 조항철 △영종구청〃 손대원 △상록수〃 김승환 △울산 금융센터 〃 진정순 △온산 금융센터장 조성안 △운암동지점장 김광춘 △대전법원〃 정순자 △천안 금융센터장 백승렬 △오송역 〃 이승주 △봉명동지점장 신한수 △고객솔루션부장 최기원 △슈퍼SOL추진단장 최지웅
■NH투자증권 ◇신규선임 △WM사업부 대표 이재열 △부동산인프라사업부 〃 박유신 △고객자산운용사업부 〃 조현광
■하나증권 ◇상무대우 승진 △법인주식영업실장 이상명 ◇부서장 신임 △법인국제영업실장 오태훈 △Credit사업실장 최현정 △외국인투자솔루션실장 김철 △연금컨설팅실장 이재용 △파생상품영업실장 김성준 △파생상품운용실장 정윤식 △영업1부WM센터 지점장 이현
■중앙그룹 <타운보드중앙> △대표이사 박천우(각자대표 겸 중앙일보 비즈솔루션본부장) <중앙일보> △편집콘텐트국 플러스편집부장 김현정 △편집콘텐트국 경제선임기자 전영선 △데일리제작총괄 데일리뉴스룸국장 박현영 △모바일서비스총괄 플러스사업팀장 김지수
■조선일보 △ CS총괄팀장 이용찬 △CS전략팀장 김준기 △CS마케팅기획팀장 이동진 △총무팀장 강치욱 △재무팀장 김태훈
■세계일보 △부회장 김문식 △한민족선민연구원장 황보국
■이투데이 △마케팅본부장 박성호 △이투데이피엔씨 대표 한승훈 △세종본부장 신동민 △신규사업 추진팀장 배수경 △경제부문 에디터 겸 정치사회부장 김동선 △콘텐츠혁신부문 에디터 겸 바이오혁신부장 송병기 △산업부문 에디터 겸 산업부장 안철우 △전략사업부장 직무대행 김영준
■OBS경인TV △인천본부장 김미애 △보도국장 이수강 △보도국 에디터 부국장 겸 경제·디지털팀장 정철호 △보도국 경기총국장 권현 △보도국 경기북부총국장 최일 △보도국 서울총국장 배해수 △보도국 정치팀장 차윤경 △경영인프라국 정책기획팀장 유숙열