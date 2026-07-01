“청정한 강원도 내 계곡·하천서 안심하고 물놀이 즐기세요”

동해 무릉계곡 등 20곳 수질검사 ‘적합’

여름철 피서객들이 많이 찾는 강원도 내 주요 하천과 계곡, 유원지 등의 수질이 양호한 것으로 나타났다.

강원도보건환경연구원은 지난 5월 12일부터 지난달 2일까지 주요 물놀이 지역 20곳을 대상으로 수질검사를 한 결과, 모두 기준에 ‘적합’한 것으로 분석됐다고 1일 밝혔다.

수질검사 대상지는 춘천 용화산·지암계곡, 원주 간현유원지, 강릉 취선암계곡, 동해 무릉계곡, 삼척 덕풍계곡, 홍천 수타사계곡, 횡성 병지방리·신대계곡, 영월 연하계곡과 마포천, 평창 흥정계곡, 철원 담터계곡, 화천 광덕·삼일계곡, 양구 광치계곡, 인제 백담계곡, 고성 진부령계곡, 양양 공수전계곡과 서림마을 휴양지 등이다.

이번 조사에서는 물놀이 용수 기준 항목인 대장균을 분석했다.

대장균은 0~98 개체 수/100㎖(평균 15 개체 수/100㎖)로 모든 조사지점이 권고기준과 비교해 아주 낮은 것으로 나타나 물놀이를 하기에 적합한 것으로 평가됐다.

물환경보전법 상 대장균 항목의 물놀이 허용 기준은 500 개체 수/100㎖ 미만이다.

총인, 총 유기 탄소 등 7개 항목의 하천 생활환경 기준 평가에서도 매우 좋음(Ia)~약간 좋음(II) 수준을 보였다.

수인성 질환 등을 유발하는 병원성 대장균 5종도 모두 ‘음성’으로 조사됐다.

병원성 대장균 5종은 장출혈성 대장균(EHEC), 장병원성 대장균(EPEC), 독소형 대장균(ETEC), 장관흡착성 대장균(EAEC), 세포침입성 대장균(EIEC) 등이다.

강원도보건환경연구원은 물놀이객의 건강 보호와 수질위생 안전성을 확보하기 위해 7~8월에도 수질 모니터링을 시행할 계획이다.