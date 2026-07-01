CJ제일제당 사업구조 재편 “파괴적 변화와 혁신으로 미래성장 가속화”

3대 부문 ‘라이프스타일식품·기술소재·핵심소재’

CJ제일제당이 기존의 식품·바이오 중심 사업 구조를 라이프스타일식품, 기술소재, 핵심소재 등 3대 부문 체제로 전면 재편한다.

CJ제일제당은 성장성과 수익성이 낮은 사업은 과감히 정리하고 미래 성장 동력 발굴에 집중하기 위해 사업부문 리밸런싱(재조정)을 단행한다고 1일 밝혔다.

라이프스타일식품사업부문은 글로벌 K-푸드 성장을 이끄는 핵심 조직이다. 만두와 치킨을 비롯해 가공밥(Processed Rice)·소스·김치 등 ‘비비고’ 브랜드를 중심으로 글로벌전략제품(GSP)을 앞세워 세계 시장에 한국 식문화와 라이프스타일을 확산하는데 앞장선다.

기술소재사업부문은 연구개발(R&D)과 기술 경쟁력을 기반으로 신시장을 개척하는데 주안점을 둔다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 조미소재 ‘핵산’과 천연조미소재 ‘테이스트앤리치(TnR)’, 친환경 플라스틱 소재인 ‘PHA’ 등을 중심으로 미래 성장동력을 확보한다는 방침이다.

핵심소재사업부문은 사료용 아미노산을 비롯해 설탕·밀가루·식용유 등 일반 소재, 올리고당·프리믹스 등 가공소재, 알룰로스 등 신소재 사업간 시너지를 통해 수익성을 높이는데 주력한다.

CJ제일제당은 조직 재편과 함께 각 사업부문을 이끌 대표도 새로 정했다. 라이프스타일식품사업부문은 30여년간 글로벌 식품·뉴트리션(영양) 기업에서 연구개발과 사업 혁신을 맡아온 그레고리 옙 대표가 맡는다. 기술소재사업부문은 기술혁신을 주도해온 윤석환 CJ제일제당 대표이사가 겸임하고, 핵심소재사업부문은 K베이커리 등 글로벌 사업 확대를 이끌어온 김찬호 전략지원부문 대표가 겸임한다.

CJ제일제당 관계자는 “이번 구조 재편은 사업의 본질을 깊이 고민해 부문별 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올리기 위한 파괴적 변화와 혁신’”이라며 “자원과 역량을 전략적으로 재배치함으로써 시장 변화에 기민하게 대응해 미래 성장을 주도해 나갈 것”이라고 말했다.