‘SNS 공포체험 명소’ 폐모텔 갔더니 시신이···남녀 3명 쓰러진 채 발견

체험갔던 중학생들이 발견해 경찰 신고 남성 2명 사망·여성 1명은 병원 이송 현장서 유서 발견···“부검 의뢰 예정”

충남 아산의 한 폐모텔에서 남성 2명이 숨지고 여성 1명이 의식을 잃은 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

1일 아산경찰서에 따르면 이날 오후 1시43분쯤 아산의 한 폐모텔에서 남녀 3명이 쓰러져 있는 것을 공포체험을 위해 이곳을 찾은 중학생 A군 등 4명이 발견해 경찰에 신고했다.

A군 등은 SNS 등에서 공포체험 명소로 소개된 해당 폐모텔을 방문한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 30대와 40대 남성 2명이 숨져 있는 것을 확인했다. 함께 발견된 20대 여성은 의식이 없는 상태였으나 호흡은 있었으며 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

현장에서는 유서가 발견됐다.

경찰은 현장 감식을 진행하는 한편 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다”며 “정확한 사인 규명을 위해 부검을 의뢰할 예정”이라고 말했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.