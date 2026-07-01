추경호 “‘투쟁심’ 내려놓고 ‘지자체장’ 자세로 뛰겠다”···3일 ‘영남권 보고회’도 참석 의사

추경호 대구시장이 1일 공식 업무를 시작하면서 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’에 대해 재차 아쉬움을 표했다. 다만 추 시장은 ‘지자체 수장’이 된 만큼 ‘정치인’의 자세를 벗어나 지역 현안 해결을 위해 애쓰겠다는 점을 강조했다.

추 시장은 1일 대구시 동인청사에서 기자들과 만나 이 같이 밝혔다. 그는 지난달 29일 정부가 발표한 ‘3대 메가 프로젝트’로 삼성·SK하이닉스가 호남권에 대규모 투자를 예고한 것을 두고 “제가 손을 써보기도 전(시장 취임 전)에 그런 결정이 발표된 것에 정말 아쉽고 유감스럽게 생각한다”고 말했다.

그는 “벌써 두 차례 공식적인 입장을 밝혔지만 지역 홀대와 차별적 접근, 또 결정 과정의 투명성과 공정성에 대한 부분은 여전히 문제 의식을 갖고 있다”며 “그렇다고 대구와 경북이 반도체를 그냥 포기하고 갈 것은 아니다. 단기간에 또 다른 구상이나 재론의 가능성은 없어 보이지만 포기하지 않을 것”이라고 말했다.

현재 정부 및 국회 상황에 비춰볼 때 대구·경북 행정통합과 대구·경북 신공항 국가사업 전환, 대기업 유치 등 주요 공약 이행이 어렵다는 지적을 두고 추 시장은 “‘투쟁심’을 내려놓겠다”는 기본 입장을 밝혔다.

추 시장은 “대구시장은 정치 투쟁하는 자리가 아니고, 대구의 현안을 풀어가는 일하는 자리”라면서 “정치 투쟁에 전념하려고 했으면 시장 선거에 나서지 않고 국회의원을 계속 했을 것이다”고 말했다.

다만 그는 “일을 하면서 필요한 목소리를 내고, 또 일을 관철시키기 위해서 목소리를 강하게 낼 수 있다”며 “때로는 정치적인 문제에 관련 목소리를 낼 수도 있겠지만, 그건 정치 투쟁과는 전혀 다른 얘기”라고 말했다.

추 시장은 오는 3일 경남 진주에서 열릴 예정인 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 참석 의향을 묻는 기자의 질문에 참석하겠다는 입장을 밝혔다.

그는 “아직 (행사의) 구체적인 진행 상황이나 내용, 발언 기회 여부 등에 대해 아는 바가 없지만 일단은 참석할 예정”이라면서 “지방의 여러 목소리를 듣는 자리인지, 단순히 (대통령이) 설명을 하는 자리인지는 모르겠지만 그런 것까지 거부해서는 정부와의 문제를 풀어가는데 도움이 전혀 안 된다고 본다. 불편하고 불만스러운 자리가 될 지라도 참석한다”고 말했다.

이밖에 주요 보직자 인선을 두고 추 시장은 “(경제부시장의 경우) 상황이 계속 바뀌고 있어서 다시 원점에서 검토하고 있다. 정해진 게 없다”며 “당분간은 좋은 분을 찾아 모실 때까지는 제가 직접 챙기겠다”고 말했다.

신설 예정인 ‘청년특보’ 자리에 대해 그는 “캠프 인사 등을 염두에 두고 있는 거 아니냐 말이 나오는데 그런 그림은 없다”며 “지역 청년 문제에 관해 폭넓은 식견과 문제의식을 가진 분을 뽑기 위해 공모를 진행할 계획이다. 추천을 받고 인사위원회를 구성해 최적의 인재를 모시겠다”고 말했다.

앞서 추 시장은 이날 오전 열린 취임식에서 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’을 시정 비전으로 선언했다.

추 시장은 취임사에서 “대구시장의 최우선 화두는 ‘경제’”라며 “기업이 투자와 혁신을 이어가며 청년이 일자리를 찾아 돌아오는 새로운 기회가 끊임없이 만들어지는 대구를 만들겠다”고 말했다.

그는 “인공지능(AI)와 로봇, 반도체, 미래모빌리티, 의료·바이오를 중심으로 대구를 미래산업의 핵심도시로 키우고, 투자유치단을 신설해 미래산업 분야 국내외 유망 기업과 글로벌 대기업 유치에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.