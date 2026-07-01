‘5선’ 오세훈 “삶의 질 특별시 완성”···변수도 곳곳에

사상 첫 5선 서울시장이 된 오세훈 시장이 1일 ‘삶의 질 특별시 완성’을 내걸고 민선 9기 임기를 시작했다. 나란히 첫발을 뗀 제12대 서울시의회와 25개 자치구청장이 모두 더불어민주당 우위인 만큼 시정 운영 과정에서 적잖은 진통이 예상된다.

오 시장은 이날 오전 시청에서 열린 취임식에서 “다섯 번의 선택에는 다섯 배 이상의 책임이 따른다는 사실을 잘 알고 있다. 오늘 저는 그 무거운 책임을 안고 이 자리에 섰다”고 말했다.

오 시장이 시청에서 취임식을 연 건 이번이 처음이다. 행사는 본행사장인 8층 다목적홀뿐 아니라 1층 로비와 지하 1층 서울갤러리에서 시민과 함께하는 ‘열린 취임식’으로 진행됐다.

취임사에서 가장 많은 분량을 할애한 건 청년 정책이었다. 오 시장은 “청년이 마음껏 도전하기 위해서는 배울 기회가 있어야 하고, 머물 수 있는 집이 있어야 하며, 다시 일어설 수 있는 안전망이 있어야 한다”고 말했다. 이어 “그러나 지금의 청년들은 일자리의 변화와 기술 전환, 높은 주거비라는 현실 속에서 어느 때보다 큰 생존의 압박에 직면해 있다”고 했다.

오 시장은 “정직하게 땀 흘리면 잘 살 수 있다는 믿음, 도전하면 기회가 열린다는 확신이 없다면 대한민국에 그보다 더 큰 위기는 없다”며 “노력한 만큼 성장하고, 실력만큼 인정받을 수 있는 서울을 만들겠다”고 말했다. 그는 “누구도 기술 발전에서 소외되지 않도록 하겠다”며 “50만 청년 인공지능(AI) 기본권을 보장하겠다”고 했다. 이는 청년 50만명에게 생성형 AI 이용권을 지급하는 것으로, 6·3 지방선거 공약이었다.

이 밖에도 집에서 10분만 걸으면 운동할 수 있는 ‘10분 운세권 도시’와 7개 도시철도 완공을 통한 ‘내 집 앞 10분 전철역 시대’ 실현, 2031년까지 주택 31만호 착공, 소상공인 종합 지원을 약속했다.

변수는 민주당 우위로 재편된 시의회와의 협치다. 제11대 서울시의회는 국민의힘이 과반이었지만, 12대는 민주당 80석·국민의힘 38석으로 권력 구도가 바뀌었다. 총의석수의 3분의 2 이상인 80석은 오 시장이 시의회 의결에 반대해 재의를 요구해도 이를 무력화할 수 있는 규모다. 오 시장과 시의회는 한강버스, TBS(교통방송) 등 현안을 두고 충돌할 가능성이 크다.

25개 자치구 중 17곳을 민주당 구청장이 이끄는 상황도 오 시장에겐 부담이다. 민주당 소속 유찬종 종로구청장은 국민의힘 소속 전임 구청장이 퇴임 직전 종묘 앞 세운4구역 재개발사업 시행계획 변경안을 인가한 것이 적절했는지 들여다볼 계획이다. 류삼영 동작구청장도 전임 구청장 시절 추진된 한강변 개발사업을 재검토하겠다는 입장을 밝혔다.

오 시장은 사법 리스크도 안고 있다. 특검은 지난달 17일 정치브로커 명태균씨로부터 여론조사 결과를 받은 뒤 후원자에게 비용을 대신 내도록 한 혐의를 받는 오 시장에게 징역 1년6개월을 구형했다. 1심 선고는 오는 22일 예정돼 있다.