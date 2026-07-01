수출 사상 첫 1000억달러 돌파···올해 1조달러 달성하나

6월 한국 수출 1022억5000만달러 기록 독일·중국·미국 이어 세계 4번째 기록 “올해 1조달러 가능성 훨씬 더 높아져”

지난달 한국 수출 실적이 1022억5000만달러로 집계됐다. 월 수출 실적이 1000억달러를 넘은 건 이번이 처음이다. 전세계에서 월 수출 실적 1000억달러를 기록한 국가는 독일·중국·미국뿐으로 한국이 4번째 국가에 이름을 올리게 됐다.

산업통상부는 1일 지난달 수출이 지난해 같은 달보다 70.9% 증가한 1022억5000만달러라고 밝혔다. 수입은 지난해 같은 달보다 30.1% 증가한 661억달러로, 무역수지는 361억5000만달러 흑자를 기록했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 지난해 같은 달보다 59.5% 증가한 45억4000만달러로 지난달(42억8000만달러)에 이어 2개월 연속 역대 최대 실적을 경신했다.

수출을 품목별로 보면 20대 주력 품목 중 18개 품목이 지난해 같은 달보다 증가한 ‘플러스’를 보였다. 실적 경신을 이끄는 반도체는 지난해 같은 달보다 199.5% 증가한 448억2000만달러를 기록했다. 반도체 월 수출 실적이 400억달러를 넘은 것 역시 이번이 처음이다.

반도체를 제외한 나머지 품목 수출도 지난해 같은 달보다 28% 증가했다. 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가로 컴퓨터는 지난해 같은 달보다 308.8% 증가한 54억1000만달러를 기록했다. 신제품 판매 호조세 등으로 무선통신기기는 지난해 같은 달보다 51.9% 증가한 15억5000만달러였다.

자동차는 부품 공급 안정화와 생산물량 증가 등으로 지난해 같은 달보다 5.8% 증가한 67억1000만달러, 선박은 고부가가치 선박 수출 증가에 따라 12.9% 늘어난 28억3000만달러를 기록했다. 철강은 데이터센터 건설이 증가하면서 철근 등 건설용 자재의 수출이 늘며 지난해 같은 달보다 9.6% 증가한 21억4000만달러였다. 지난해 4월 이후 14개월 만에 플러스를 기록했다.

비철금속은 동·알루미늄 등 주력 품목의 단가와 물량이 모두 증가하면서 지난해 같은 달보다 45.8% 늘어난 18억2000만달러로 역대 6월 중 최대 실적을 기록했다. 일반기계(40억8000만달러·7.5% 증가)는 일부 산업 기계에 대한 미국의 관세 인하 등의 영향으로 5개월 만에 플러스로 전환했다.

바이오헬스와 소비재도 호조를 보였다. 바이오헬스는 지난해 같은 달보다 14.1% 증가한 19억2000만달러, 화장품은 지난해 같은 달보다 42.5% 증가한 13억4000만달러, 농수산식품은 지난해 같은 달보다 16.8% 증가한 11억7000만달러로 집계됐다.

지역별로 보면 9대 주요 지역 중 7개 지역에서 수출이 증가했다. 중국(200억3000만달러·92% 증가), 미국(200억2000만달러·79% 증가), 아세안(183억달러·87% 증가), 유럽연합(76억달러·32% 증가), 중남미(33억달러·36% 증가), 일본(28억달러·16% 증가), 인도(21억달러·33% 증가) 순이었다.

중동은 지난해 같은 달보다 8.4% 감소한 18억달러였다. 중동전쟁 발발 이후 자동차와 석유화학 등 품목은 회복세를 보였으나, 일반기계·자동차부품·철강 등 품목은 부진이 지속됐다.

올 상반기 실적을 합산한 결과, 수출은 4967억달러로 역대 상반기 최대 실적을 경신했다. 상반기 누적 무역수지는 1383억2000만달러 흑자로 기존 역대 최대(2017년 952억달러)를 크게 웃돌았다.

산업부는 하반기에도 반도체를 비롯한 주력 품목이 견조한 실적을 보일 것이라며 연간 수출 실적 1조달러 달성도 가능할 것으로 전망했다. 강감찬 산업부 무역투자실장은 “하반기 반도체 가격 상승세도 지속할 것으로 보고 있고, 자동차·철강·일반기계 등 반도체뿐 아닌 다른 품목도 플러스로 돌아서며 호조세를 보이고 있다”며 “한 달 전 브리핑 때 ‘1조달러 달성이 불가능하지 않다’고 했는데 한 달 만에 가능성이 훨씬 더 높아졌다”고 말했다.