캠핑용 ‘닭꼬치·회오리감자’…포장 파손·변형 식품 안전주의보

최근 캠핑이 인기를 끌면서 닭꼬치, 마시멜로 등 아웃도어용 식품에 대한 관심도 높아지고 있다. 하지만 온라인몰에서 판매된 일부 캠핑용 식품의 포장이 파손·변형된 것으로 확인돼 주의가 요구된다.

야외에서 주로 소비되는 아웃도어용 식품은 냉장·냉동 보관이 어려운 만큼 포장이 파손될 경우 미생물 증식에 따른 제품 변질, 식중독 발생 등 위해를 일으킬 수 있어서다.

한국소비자원은 지난 2~5월 온라인에서 판매된 아웃도어용 식품 28개의 안전성, 보존·유통 상태, 표시·광고실태를 조사한 결과를 1일 발표했다.

소비자원에 따르면 닭꼬치, 꼬치형 감자 튀김, 마시멜로, 구워먹는 치즈 등 전 제품 모두 식중독균은 검출되지 않았다. 벤조피렌, 아크릴아마이드, 중금속 등 유해물질도 관련 기준에 적합했다.

문제는 제품 포장 상태였다. 일부 제품의 경우 포장이 파손되거나 변형돼 식품 오염 우려가 컸다. 28개 중 4개 제품이 꼬치에 의해 포장이 뚫렸고, 2개 제품은 포장이 변형된 상태였다.

구체적으로 포장 파손된 제품은 꼬순이 구운꼬치, 푸드아지트 초벌 닭꼬치, 더바삭한 토네이도감자, 로얄 소보로 회오리감자 등 4개다. 포장이 변형된 상품은 화영 오븐구이 닭다리살 꼬치, 청학동 스팀 자숙 닭고기 살꼬치 등 2개다.

특히 ‘무방부제’를 표시한 1개 제품(소르미 한입가득 구워먹는 치즈)에서는 보존료인 소브산이 0.8g/㎏ 검출됐다. 닭꼬치 2개(꼬순이 구운꼬치, 푸드아지트 초벌 닭꼬치), 꼬치형 감자 튀김 1개(로얄 소보로 회오리감자) 등 3개 제품은 알레르기 유발물질인 닭고기, 밀, 대두 등이 포함됐으나 표시하지 않았다.

또 1개 제품(로얄 소보로 회오리감자)은 ‘50gx10개’로 표시했지만 실제 내용량은 ‘50gx5개’로 허용오차 기준(3%)을 초과했다. 다른 1개 제품(더바삭한 토네이도감자)은 표시된 판매원이 실제 판매원과 달랐고 2개 제품(그릴 순살닭꼬치 데리야끼맛, 꼬순이 구운꼬치 )은 부정·불량식품 신고 문구를 표시하지 않았다.

소비자원은 해당 사업자들에게 배송 식품의 포장 파손 및 변형 방지 조치 마련과 미흡한 표시·광고 개선을 권고했다. 이들 가운데 6개 사업자는 개선 계획을 회신했고, 2개 사업자는 판매를 중단했다.

소비자원 관계자는 “아웃도어용 식품을 배송받을 때는 수령 직후 내용물 파손 여부를 확인할 필요가 있다”면서 “캠핑장에서는 야외 조리·섭취 시 충분히 가열해야 한다”고 말했다.