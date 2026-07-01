전재수호 출항한 부산시···1조원대 민생 10대 과제 집중적 추진

전재수 부산시장은 1일 ‘민생100일 비상조치 대시민 브리핑’을 열고 본격적인 민선 9기 시정에 돌입했다. 별도의 취임식은 열리지 않았다.

전 시장은 이날 오전 시청 브리핑실에서 “고금리로 어려움을 겪는 소상공인, 유가와 공과금 부담에 몰린 자영업자와 화물종사자의 숨통을 틔우겠다”고 말했다.

부산시에 따르면 ‘100일 민생 비상조치’로 1조3783억 원 규모의 10개 과제가 100일 간 집중적으로 추진된다.

구체적인 방안으로는 정책자금 이차(이자 차액)보전율을 전국 최고 수준인 4%로 확대할 예정이다. 은행 대출금리가 5%라면 부산시가 4%를 지원해 소상공인의 실제 부담금리를 1%대로 낮춘다.

연 평균 매출이 10억 원 이하인 소상공인 28만 명에게는 업체당 20만 원씩, 총 560억 규모의 ‘에너지 바우처’가 지급될 예정이다.

유류비 폭등으로 고통받는 영세 화물차주와 택배 종사자를 위해 경유 가격이 1ℓ에 1700원을 넘으면 초과분의 70%를 지원하는 유가연동 보조금(400억 원)을 투입한다.

또 영업용 화물차 3만 대 차주에게 보험료 20만 원씩 총 60억 원을 지원하고, 플랫폼 노동자 4000명에게는 산재보험료를 20만 원까지 특별 지원하는 방안도 마련됐다.

여기에 513억 원을 투입해, 부산 지역 화폐인 동백전 캐시백을 최대 15% 상향한다. 동백전 QR 결제 전용 쿠폰에 30억 원을 투입해 지역 상권의 매출을 늘리기로 했다.

불법 고금리 대부업과 전세 사기 등 서민을 괴롭히는 민생 금융 범죄 예방을 위해 ‘민생경제수사팀’을 운영하는 방안도 공개됐다. 부산시는 오는 9월쯤 수사관 영입에 나설 예정이다.

앞서 전 시장은 이날 오전 동래구 충렬사 참배 이후, 민생 비상조치 회의로 공식 업무를 시작했다.

전 시장은 취임 일성으로 “청년이 머물고 돌아오는 부산, 미래 대전환의 중심인 해양수도 부산을 반드시 완성하겠다”고 말했다. 이어 “해양수산부 이전과 해사전문법원 개청, 해운기업 집적을 통해 부산을 해양 금융·물류가 결합한 글로벌 거점으로 만들겠다”고 덧붙였다.

그는 “최근 외국인 관광객이 많이 찾아오고 있다”며 “관광산업 발전에 빠르게 대응하는 전담팀을 만들어 실적과 성과를 내겠다”고 말했다.

전 시장은 이날 오후 첫 현장 행보로 부산진구 ‘이동 노동자 지원센터’와 중구 40계단 골목상인회를 방문해 간담회를 진행했다.