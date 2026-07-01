사관학교 통합, 이르면 2028년부터 생도 통합 선발 검토…대입예고제 시점 이미 넘겨

국방부가 이르면 현재 고등학교 2학년이 대학에 입학하는 2028학년도부터 육·해·공군 사관생도를 통합 선발하는 방안을 검토하고 있다. 입시 전형 사전 예고 시점을 넘긴 시점이라 고등교육법이 규정한 대학 입시 사전예고제 취지에 어긋나고 수험생 혼란이 있을 수 있다는 지적이 나온다.

1일 국방부와 국회 국방위원회에 따르면, 국방부는 최근 국회 국방위원 측에 2028학년도에 입학하는 생도부터 육·해·공군을 통합 선발하는 방안을 검토하고 있다는 취지로 보고했다. 이르면 내년 4월 통합사관학교 모집 요강을 발표하고 같은 해 입시를 실시해 2028년부터 신입생을 선발하는 일정을 고려하는 것으로 알려졌다.

국방부는 통합사관학교인 ‘국군사관학교’를 만들어 육·해·공군 사관생도를 통합 선발한 후 1·2학년 과정은 통합 운영하고 3·4학년 과정은 기존대로 각 사관학교 체제에서 군별로 교육을 하는 2+2 방식을 추진하고 있다. 국방부는 이르면 이달 중 사관학교 통합 기본계획을 발표할 가능성이 높다. 이후 해당 기본계획에 대한 공청회를 거쳐 국군사관학교 설치를 위한 법령 정비를 추진할 전망이다.

국방부는 국군사관학교 설립을 위한 특별법 제정도 추진하고 있다. 현재 사관학교는 각 군 소속의 교육기관으로 되어 있어 1·2학년을 통합·운영하기 위해서는 별도의 특별법이 필요하다.

국방부는 현재 2028학년도 사관생도 통합 선발을 담은 국군사관학교 출범을 위한 기본계획안은 확정되지 않았다는 입장이지만 군 안팎에서는 기본계획안이 확정되지 않은 상황에서 2028학년도부터 육·해·공군 통합 선발 방안을 검토하는 것은 성급하다는 지적이 나온다.

고등교육법상 대학 입시 사전예고제 취지에 어긋날 수 있다는 우려도 제기된다. 현행 고등교육법은 대학이 입학연도 개시일 1년 10개월 전까지 입학전형 시행계획을 공표하도록 규정하고 있다. 이에 따르면 2028학년도 입학전형 시행계획은 올해 5월 안에 발표됐어야 한다.

안규백 국방부 장관은 이날 서울 용산구 국방부에서 열린 전반기 전군 주요지휘관 회의에서 “각 군의 전문성은 반드시 지켜져야 한다”면서도 “그 전문성이 ‘칸막이’가 되어서는 안 된다”며 사관학교 통합 필요성을 언급했다. 안 장관은 지난달 30일 전군에 보낸 지휘서신에서도 사관학교의 입학 성적이 낮아지고 있는 점을 들어 사관학교 통합 필요성을 강조했다.

육·해·공군사관학교 총동창회는 정부의 사관학교 통합 추진에 반대하며 집단행동에 나선다. 이들은 오는 8일 국회의사당 앞에서 사관학교 통합 반대 총궐기대회를 공동으로 개최하기로 했다.