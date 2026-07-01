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본문 요약

이재명 대통령은 1일 "누구보다 마음이 무거울 대한민국 축구 국가대표 선수 여러분께 깊은 위로를 전한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "우리는 선수 여러분이 흘린 땀과 눈물, 그리고 미처 뛰지 못한 남은 경기의 가치를 잘 알고 있다"며 "그렇기에 대한민국 축구의 자부심인 여러분을 앞으로도 변함없이 응원할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 "너무나도 뼈아픈 이번 대회가 결코 좌절로만 남지 않도록, 대한민국 축구의 더 큰 도약을 위한 밑거름이 될 수 있도록 정부 역시 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 적었다.

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이 대통령 “축구 국가대표 선수들 깊은 위로…뼈아픈 대회 좌절로만 남지 않도록 정부 최선”

입력 2026.07.01 15:59

  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 문재인 전 대통령과 오찬에 앞서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 문재인 전 대통령과 오찬에 앞서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 1일 “누구보다 마음이 무거울 대한민국 축구 국가대표 선수 여러분께 깊은 위로를 전한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “주장 손흥민 선수를 비롯한 우리 축구 국가대표님, 정말 고생 많으셨다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 “지난 4년 동안 오직 월드컵만을 바라보며 수 차례의 평가전을 치르고, 예기치 못한 부상과 고된 재활을 이겨내셨을 것”이라며 “불과 며칠 만에 이 모든 여정이 끝나버렸다는 현실이 얼마나 허망하게 다가올지”라고 밝혔다.

이 대통령은 “그러나 여러분은 마지막 순간까지 포기하지 않았고, 국민들에게 희망과 자부심을 안겨주기 위해 자신의 모든 것을 그라운드 위에 쏟아냈다”며 “경기의 결과와 상관없이 충분히 자랑스러운 대한민국의 국가대표”라고 적었다.

이 대통령은 “우리는 선수 여러분이 흘린 땀과 눈물, 그리고 미처 뛰지 못한 남은 경기의 가치를 잘 알고 있다”며 “그렇기에 대한민국 축구의 자부심인 여러분을 앞으로도 변함없이 응원할 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 “너무나도 뼈아픈 이번 대회가 결코 좌절로만 남지 않도록, 대한민국 축구의 더 큰 도약을 위한 밑거름이 될 수 있도록 정부 역시 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 적었다.

홍명보 감독이 이끈 한국 축구 국가대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그를 1승2패로 마친 뒤 32강 진출에 실패했다. 앞서 이 대통령은 지난달 28일 축구 대표팀의 월드컵 조별리그 탈락이 확정되자 “예상 밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낀다”며 “체육 행정 개혁을 신속하게 추진하겠다”고 밝혔다.

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