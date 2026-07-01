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HS효성 조현상, 창업60주년·창립 2주년 맞아 헤리티지 DNA 선언

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본문 요약

HS효성그룹이 창업 60년·창립 2주년을 맞아 '헤리티지 DNA'를 경영의 핵심 키워드로 설정하고, 기존 사업의 내실을 다지는 동시에 새로운 성장 동력을 확보하겠다는 목표를 제시했다.

조 부회장은 불확실한 글로벌 경영 환경을 정면 돌파할 핵심 키워드로 '헤리티지 DNA'를 선언했다.

효성이 반세기 넘게 쌓아온 전통을 계승하는 동시에 타협 없는 기본기를 기반으로 초격차를 실현하겠다는 의지로 풀이된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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HS효성 조현상, 창업60주년·창립 2주년 맞아 헤리티지 DNA 선언

입력 2026.07.01 16:11

  • 박홍두 기자

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김규영 HS효성 회장(앞줄 왼쪽에서 두번째), 조현상 HS효성 부회장(앞줄 왼쪽에서 세번째)을 비롯한 경영진들과 임직원들이 HS효성 창립 2주년 행사에서 미생 패러디 영상을 보고 웃고 있다. HS효성 제공.

김규영 HS효성 회장(앞줄 왼쪽에서 두번째), 조현상 HS효성 부회장(앞줄 왼쪽에서 세번째)을 비롯한 경영진들과 임직원들이 HS효성 창립 2주년 행사에서 미생 패러디 영상을 보고 웃고 있다. HS효성 제공.

HS효성그룹이 창업 60년·창립 2주년을 맞아 ‘헤리티지 DNA’를 경영의 핵심 키워드로 설정하고, 기존 사업의 내실을 다지는 동시에 새로운 성장 동력을 확보하겠다는 목표를 제시했다.

HS효성은 지난 30일 서울 마포 본사에서 창립 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다. 효성그룹 60년 역사상 첫 ‘비(非) 오너’ 출신인 김규영 회장은 “우리는 ‘가치, 또 같이’ 슬로건의 뜻을 새기고 기술·품질·서비스와 실행력 모든 면에서 초격차를 이뤄내야 한다”며 “‘HS효성은 다르다’는 고객 신뢰를 쌓아가야 하며 ‘고객 중심의 초격차’를 이뤄야 한다”고 말했다. 올해 초 조현상 부회장은 “역량과 성과가 있다면 오너보다 더 높은 위치에 올라야 한다”라는 지론에 따라 김 회장을 회장으로 추대했다.

김 회장은 초격차 리더십을 현실화하기 위해 ‘기본에 충실할 것’을 강조했다. 조 부회장은 불확실한 글로벌 경영 환경을 정면 돌파할 핵심 키워드로 ‘헤리티지 DNA’를 선언했다. 효성이 반세기 넘게 쌓아온 전통을 계승하는 동시에 타협 없는 기본기를 기반으로 초격차를 실현하겠다는 의지로 풀이된다.

HS효성은 새로운 도약을 계획 중이다. 타이어코드, 탄소섬유, 아라미드, 에어백 소재 분야를 비롯해 AI·DX(디지털전환), 모빌리티, 글로벌 공급망관리(SCM) 분야 등 기존 사업의 내실을 다지는 동시에 미래 핵심 산업인 국방·항공·우주·친환경 등에 고부가 소재를 공급하며 새로운 성장 동력을 확보해 나가고 있다.

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