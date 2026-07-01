정청래, 전북서 “민주당 대통합”···전당대회 앞두고 호남행

이원택 지사 취임식 참석해 지지층 결집 강조 전북 소외론 거론하며 미래산업 투자 약속

차기 더불어민주당 당대표 선거 출마가 유력한 정청래 전 대표가 1일 전북을 찾아 ‘민주당 대통합’과 전북 지원 의지를 밝혔다. 8월 17일 전당대회를 앞두고 민주당의 핵심 지지기반인 호남 민심을 다지기 위한 행보로 해석된다.

정 전 대표는 이날 전북도청에서 열린 이원택 신임 전북지사 취임식에 앞서 기자들과 만나 “민주당 안에서 김대중·노무현·문재인 전 대통령 지지자들이 하나로 모이는 대통합을 이뤄야 한다”며 “외연 확대가 정권 재창출을 위해 민주당이 가야 할 길”이라고 말했다.

정 전 대표는 정부와 기업이 발표한 수천조원 규모의 ‘대한민국 3대 메가 프로젝트’를 둘러싼 전북 소외론과 관련해서도 입장을 밝혔다.

정 전 대표는 “군산 대야시장과 전주 남부시장 등을 둘러보며 도민들로부터 ‘광주·전남에는 많은 투자가 이뤄지는데 전북은 무엇이냐’는 이야기를 들었다”며 “피지컬 인공지능(AI)을 비롯한 미래산업 분야에서 전북에 더 많은 투자가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이어 “정부와 당 차원에서도 전북 발전을 적극 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

정 전 대표의 이 같은 발언은 최근 김민석 전 국무총리가 정 전 대표의 당대표 재도전을 비판한 데 대한 입장을 묻는 과정에서 나왔다.

앞서 김 전 총리는 정 전 대표를 향해 “지금까지 했던 방식으로 굳이 대표를 두 번 할 필요성을 발견하기 어렵다”고 말했다. 이에 대해 정 전 대표는 “민주당이 그런 방향으로 나아갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

정 전 대표는 이날 전북도청 별관 공연장에서 열린 제37대 전북지사 취임식에 참석해 이 지사의 취임을 축하했다. 취임식에는 최민희·임오경 의원도 함께했다.

정치권은 정 전 대표의 이번 전북 방문을 사실상 당권 행보의 하나로 보고 있다. 다음 달 17일 열리는 민주당 전당대회를 앞두고 호남 민심을 겨냥한 행보라는 해석이다. 전북은 광주·전남과 함께 민주당 권리당원이 집중된 핵심 지역으로, 전북 권리당원만 19만명에 달한다.

전당대회가 한 달여 앞으로 다가오면서 당권 주자들의 호남 행보도 본격화하고 있다. 민주당 안팎에서는 호남 권리당원들의 선택이 차기 지도부 구도와 당권 향배를 가를 핵심 변수로 보고 있다.