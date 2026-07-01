한국 최대 장르영화제 ‘부천판타스틱영화제’ 2일 개막

한국을 대표하는 장르영화제 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)가 오는 2일 개막한다. 올해로 30주년을 맞은 영화제는 역대 최대 규모의 작품 수와 새로운 섹션을 가지고 관객을 만날 예정이다.

경기 부천 일대에서 2일부터 12일까지 열리는 영화제는 열흘간 50개국 321편의 영화가 상영된다. 이 중 세계 최초로 공개되는 월드 프리미어 작품은 93편이다. 영화제 슬로건은 ‘뉴 에라 뉴 스킨’으로 낯선 시대에 발맞춰 변화무쌍하게 새로운 색을 입겠다는 포부를 담았다.

개막작으로는 홍콩의 거장 원화평 감독의 <표인: 풍기대막>이 선정됐다. 쇠락해가는 수나라 말기 현상 수배범 현상금으로 연명하는 무사 도마와 소년 소칠이 떠돌이 생활을 함께하며 생기는 일을 담았다. 동명 만화를 원작으로 기존 무협영화의 정의롭고 영웅적인 협객의 모습 대신 돈과 생명을 우선하는 현실적인 인물을 그려낸다.

2일 ‘휴머노이드 로봇과 인간의 공존’이라는 주제로 열리는 개막식에는 배우 조시 호와 판빙빙, 이자벨 위페르가 참석한다. 이날 특별 시상식에서는 조시 호 배우에게 ‘판타스틱 아이콘상’을 판빙빙은 ‘글로벌 아이콘상’을 이자벨 위페르에게는 ‘공로상’을 수여할 예정이다.

올해 영화제는 다양한 섹션을 신설했다. ‘시그니처’ 부문은 영화 거장과 세계적인 스타들의 신작을 소개한다. 올해는 총 19편의 영화가 선정되어 구로사와 기요시 감독의 <흑뢰성>, 캉탱 뒤피외 감독의 <배부른 필립> 등 올해 칸영화제에 초청된 신작들을 아시아 최초로 공개할 예정이다.

AI 영화 국제경쟁 부문인 ‘부천 초이스: AI’ 섹션에는 두 편의 AI 장편영화와 13편의 단편영화가 상영된다. ‘플랫폼 기획전: 숏폼 시네마’를 통해서는 영화감독들의 숏폼 작품을 선보인다. 이준익 감독의 숏폼 드라마 <아버지의 집밥>과 이원석 감독의 <사랑하는 죽음> 등 4편이 공개된다.

30돌 기념 특별전인 ‘아시아 장르영화 99’은 3년간 이어갈 예정이다. 부천국제영화제가 장르를 중심으로 아시아 영화의 지형도를 그리겠다는 구상이다. 올해는 지난 30년간 개봉한 한국 장르영화 중 33편을 선정하고 이 중 10편을 상영한다. 여성영화인모임과 함께 선정한 여성감독 연출작 11편도 상영된다.

신철 집행위원장은 지난달 9일 열린 기자회견에서 “부천영화제의 도발적이고 환상적이라는 핵심포맷은 유지하되 다가올 시대에 맞춰 몸과 외양을 탈바꿈하려 노력하고 있다”며 “AI 기술 혁신을 영화의 혁신을 도모하는 새로운 기점으로 삼겠다”고 밝혔다.