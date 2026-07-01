입지·인허가·전력·용수 ‘원스톱 지원’···출범 첫날 전남광주통합시 ‘반도체 속도전’

민형배 시장 직속 ‘반도체전략위’ 출범 의회는 ‘지원 조례’ 제정, 시 “총력 지원”

전남광주통합특별시가 출범 첫날부터 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 반도체 투자가 조기에 실현될 수 있도록 지원 체계를 마련한다. 전담 기구인 ‘반도체 전략위원회’를 신설하고 반도체 산업 지원 조례도 제정했다.

1일 전남광주통합시에 따르면 서남권 반도체 산업 투자를 지원하기 위해 ‘전남광주통합시 반도체 전략위원회’를 출범시킨다.

반도체 전략위는 이날 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 열리는 ‘전남광주통합시 출범 및 반도체 투자 환영 시민대회’에서 출범을 선언한다.

시장 직속 기구 성격의 반도체 전략위는 민형배 시장과 삼성전자 사장 출신인 정은승 전남광주대전환기획위원회 위원장이 공동위원장을 맡는다. 관련 공무원과 대학·연구기관·공공기관·반도체 분야 전문가, 용수와 전력 공급 분야 등 30여명이 참여한다.

삼성전자와 SK하이닉스는 광주와 서남권에 800조원을 투자해 반도체 팹 4기를 신설하는 대규모 투자계획을 밝힌 상태다.

기업의 투자 검토 단계부터 착공과 준공까지 여러 부서와 기관을 따로 거치지 않도록 관련 절차를 반도체 전략위를 중심으로 일괄 지원한다. 산단 조성과 전력·용수 공급, 기업 맞춤형 인센티브, 지역 대학 연계 인력 확보 방안 등도 논의해 지원한다.

신속한 의사결정과 전문성 강화를 위해 반도체 전략위 산하에는 분과위원회와 실무협의회를 둔다. 기업별 요청 사항을 처리하기 위한 전담 대응팀도 구성해 단일 창구에서 투자 관련 절차를 지원한다.

제도적 근거도 갖췄다. 이날 0시 개원한 전남광주통합시의회는 첫 본회의에서 반도체 전략위 설치와 원스톱 기업지원체계 운영 등을 담은 ‘반도체 전략투자 지원 조례안’을 1호 안건으로 상정해 의원 91명 정원 만장일치로 의결했다.

송형곤 전남광주특별시의회 초대 의장은 “반도체 기업유치와 미래산업 육성은 전남광주특별시의 새로운 성장축을 세우는 일인 만큼, 의회도 책임 있는 역할을 해나가겠다”고 밝혔다.

‘반도체 클러스터 조성을 위한 총력 지원 방안’을 첫 업무로 공무원들에게 지시한 민 시장은 “시민들이 힘을 모아주면 (반도체 팹 건설)속도는 더 날 수 있다”고 말했다.