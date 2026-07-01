호르무즈 위기 최대 수혜자는 중국···에너지 비축·재생에너지로 충격 흡수, 반사이익까지

미국과 이란의 전쟁으로 촉발된 호르무즈 해협 위기에서 중국이 최대 수혜자가 됐다는 분석이 나왔다.

영국 일간 가디언은 30일(현지시간) 미국 지정학 컨설팅 기업 아시아그룹이 발표한 보고서를 인용해 중국이 중동 원자재 위기의 충격을 흡수하는 데 성공했을 뿐 아니라 전쟁이 촉발한 경제·지정학적 흐름에서도 이익을 얻고 있다고 전했다.

아시아그룹은 중국·인도·일본·한국 등 아시아 주요국과 동남아시아 신흥국을 대상으로 이번 위기가 제조·에너지·농업 등 핵심 산업에 미친 경제·정치적 파장을 분석했는데, 그 결과 중국만 충격을 버텨냈다고 평가했다.

중국이 충격을 버텨낸 핵심 요인은 재생에너지 인프라와 전략적 원유 비축이었다. 보고서는 “1.4테라와트(TW)의 재생에너지가 가동 중이고 90~110일치 원유 비축량을 갖춘 중국은 역내 어떤 나라보다 초기 충격을 잘 버텼다”고 평가했다. 중국은 특히 원유 손실분을 완전히 대체하기보다는 전체적인 수입 필요량을 줄임으로써 원유 충격을 흡수했다. 중국은 지난해 태양광 신규 설치 315기가와트(GW)를 기록해 전 세계 신규 설치량의 절반 이상을 차지했다.

반사이익도 뚜렷하다. 에너지 위기에 대응하려는 다른 나라들이 청정에너지 전환을 서두르면서 중국산 제품 수요가 급증했다. 5월 전기차 수출은 전년 동기 대비 110% 이상, 4월 태양광 수출은 60% 늘었다. 가디언은 중국이 태양광과 전기차 등 청정 기술 분야 글로벌 공급망을 장악하고 있어 이 같은 수요 급등의 직접적인 수혜자가 됐다고 밝혔다.

지정학적 수혜도 있다. 보고서는 미국 주도의 중동 개입이 불안정을 초래했다는 서사를 중국이 적극 활용해 스스로를 ‘안정적 파트너’로 부각시키고 있다고 분석했다. 보고서는 “베이징은 이번 위기의 고통을 실존적 위협이 아닌 관리 가능한 과제, 나아가 활용할 수 있는 기회로 보고 있다”고 결론 내렸다.

한편 이 보고서는 한국에 대해 “현재까지 전략 비축유 방출과 유류세 인하 등으로 초기 충격을 흡수했지만, 그 비용이 가계·정유사·전력업체 등으로 전가되고 있다”며 “혼란이 계속될 경우 올해 성장률 전망치(1.9%)가 최대 1%포인트 하락할 수 있다”고 경고했다.