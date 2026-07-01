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민선 9기 대전 구청장들 취임 첫날 집무실 대신 현장으로

입력 2026.07.01 16:37

수정 2026.07.01 16:42

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전문학 대전 서구청장과 김찬술 대덕구청장, 김제선 중구청장(왼쪽부터)이 민선 9기 구청장 취임 첫 날인 1일 각각 관내에서 거리 청소와 무료급식소 배식 봉사를 하고 있다. 서구·대덕구·중구 제공

전문학 대전 서구청장과 김찬술 대덕구청장, 김제선 중구청장(왼쪽부터)이 민선 9기 구청장 취임 첫 날인 1일 각각 관내에서 거리 청소와 무료급식소 배식 봉사를 하고 있다. 서구·대덕구·중구 제공

1일 취임한 민선 9기 대전 5개 구청장들이 취임식에 앞서 환경미화 현장과 무료급식소 등을 찾아 현장 행정 의지를 다졌다.

전문학 서구청장은 이날 새벽 관내에서 거리 청소를 하고 환경관리원들과 함께 쓰레기를 수거하는 것으로 취임 첫날을 열었다. 전 청장은 “매일 마주하는 생활 현장부터 바뀌어야 행정의 변화도 체감할 수 있다”면서 “현장의 어려움을 세심히 살피며 지속 가능한 청정 도시환경 조성에 힘쓰겠다”는 뜻을 밝혔다. 이어 오후에 열린 취임식에서도 “행정의 답은 현장에 있고, 구정의 중심은 언제나 구민”이라며 “구민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 현장 행정을 강조했다.

김찬술 대덕구청장도 새벽 환경관리요원들과 함께 대형폐기물을 수거하고 거리 청소를 하는 것으로 공식 일정을 시작했다. 김 청장은 오후에 열린 취임식에서 “취임 첫날을 현장에서 시작한 것은 구민의 삶이 있는 곳에서 답을 찾겠다는 다짐”이라며 “앞으로도 현장을 가장 먼저 찾고 구민과 함께 고민하며 구민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

김제선 중구청장은 오전에 관내 무료급식소에서 배식 봉사활동을 하는 것으로 민선 9기의 문을 열었다. 이어 오후에 열린 취임식은 ‘주민과의 약속 선언’을 하는 방식의 주민 참여·소통형으로 진행했다. 김 청장은 “주민은 단순한 수혜자가 아닌 문제 해결의 주체”라며 “민선 9기 구정의 최우선 가치는 ‘주민주권도시 중구’의 완성”이라고 밝혔다.

정용래 유성구청장과 황인호 동구청장이 1일 각각 공약 보고회와 취임식을 갖고 있다. 유성구·동구 제공

정용래 유성구청장과 황인호 동구청장이 1일 각각 공약 보고회와 취임식을 갖고 있다. 유성구·동구 제공

정용래 유성구청장은 취임식을 공약 보고회로 대신했다. 민선 9기 핵심 공약과 미래 비전을 주민들에게 제시하며 실행 의지를 다진다는 취지다. 정 청장은 “민선 9기는 과도한 형식은 덜어내고 ‘일하는 조직 문화’를 통해 구정 역량을 극대화하겠다”며 “시급한 현안을 치밀하게 해결해 대한민국을 넘어 세계와 경쟁하는 글로벌 혁신도시 유성을 완성하겠다”는 뜻을 밝혔다.

황인호 동구청장은 이날 새로운 구정 구호와 브랜드슬로건을 공개하고, 민선 9기 비전과 미래 청사진을 제시하며 업무를 시작했다. 민선 9기 동구의 구정구호는 ‘함께 만든 가치, 더 행복한 동구민’이고, 브랜드슬로건은 ‘리본(Re:born) 동구’로 정해졌다. 황 청장은 “민선 9기는 구정구호와 브랜드슬러건처럼 구민과 함께 동구의 새로운 미래를 열어가는 시간이 될 것”이라며 “책상 앞이 아닌 현장에서, 회의실이 아닌 골목길에서 22만 동구민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

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