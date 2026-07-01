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본문 요약

민선 9기 전북도정이 1일 출범과 함께 '도민주권'과 '피지컬 인공지능'을 양대 축으로 공식 일정에 들어갔다.

이원택 전북지사는 취임사를 생략하고 도민과의 대화를 중심에 둔 출범식을 통해 권한의 원천이 도민에게 있음을 밝혔다.

전북도는 이날 도청에서 '도민주권정부, 이제 시작합니다'를 주제로 취임식을 열었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이원택 전북지사 “도민주권·피지컬AI로 전북 대전환”

입력 2026.07.01 16:44

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이원택 전북지사가 1일 전북도청에서 열린 민선 9기 출범식에서 ‘도민주권정부 이제 시작합니다’라는 슬로건이 적힌 대형 화면을 배경으로 도정 비전을 밝히고 있다. 전북도 제공

이원택 전북지사가 1일 전북도청에서 열린 민선 9기 출범식에서 ‘도민주권정부 이제 시작합니다’라는 슬로건이 적힌 대형 화면을 배경으로 도정 비전을 밝히고 있다. 전북도 제공

민선 9기 전북도정이 1일 출범과 함께 ‘도민주권’과 ‘피지컬 인공지능(AI)’을 양대 축으로 공식 일정에 들어갔다. 이원택 전북지사는 취임사를 생략하고 도민과의 대화를 중심에 둔 출범식을 통해 권한의 원천이 도민에게 있음을 밝혔다.

전북도는 이날 도청에서 ‘도민주권정부, 이제 시작합니다’를 주제로 취임식을 열었다. 정청래 전 더불어민주당 대표 등 정치권 인사와 도민 1500여명이 참석했다.

취임식은 기존 관행과 달리 취임사 낭독 없이 도민 참여 중심으로 진행됐다. 도민 대표가 이 지사에게 임명장을 전달하며 상징성을 부각했고, 이 지사는 소상공인과 청년들의 영상 질문에 답하는 방식으로 민생 회복과 청년 정착, 새만금 개발 구상을 설명했다.

이 지사는 서면 취임사에서 ‘도민이 체감하는 성장’을 핵심 목표로 제시했다. 이 지사는 “도민의 삶을 실제로 바꾸라는 명령을 가슴 깊이 새기겠다”며 청년 귀환, 골목상권 회복, 농가 소득 안정 등을 주요 과제로 제시했다.

지역 현안으로는 제3금융중심지 지정, 제2중앙경찰학교 유치, 새만금특별자치단체연합 출범 등을 제시하며 속도감 있는 추진 의지를 드러냈다.

미래 산업 전략으로는 인공지능 중심의 산업 구조 전환을 내놨다.

이 지사는 “경제부지사를 ‘피지컬 AI 부지사’로 바꾸겠다”고 밝히며 반도체, 데이터센터, 재생에너지 산업과 로봇·AI를 결합한 산업 생태계 구축 구상을 밝혔다.

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