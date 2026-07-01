제5회 여성기업주간 개막···7일까지 행사 이어져

제5회 여성기업주간 개막식이 1일 오후 서울 중구 서울신라호텔에서 열렸다.

중소벤처기업부과 주최하고 한국여성경제인협회 등 5개 여성경제단체가 공동 주관한 이번 행사는 ‘기술로 성장하고, 감성으로 연결하는 여성기업’을 표어로 내걸었다. 개막식에는 조정식 국회의장, 남인순 국회부의장, 오세희·박성준 더불어민주당 의원, 나경원·이인선·박수영 국민의힘 의원 등 정치권 인사, 이달곤 동반성장위원회 위원장, 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장 등 정부 인사, 박승희 삼성전자 사장 등 기업 인사를 포함한 500여명이 참석했다.

개막식에선 모범 여성기업인에게 정부포상을 수여했다. 금탑산업훈장을 받은 김연선 대한오케이스틸 대표는 47년간 철강 외길만 걸어온 여성기업인으로, 냉연 철강재 제조·유통 분야에서 독보적인 전문성을 보유하고 있다. 제조 기반을 충남 당진과 경남 김해 등 지방 거점으로 확장해 지역 내 양질의 일자리를 창출한 업적을 인정 받았다. 은탑산업훈장을 받은 남미경 한만두식품 대표는 ‘보험왕’ 출신 여성기업인이다. 대기업 위주의 냉동만두 시장에서 갈비만두, 주꾸미만두 등 이색적인 제품군을 잇달아 흥행시키고, 가족친화적 행복 일터를 구현한 공로를 인정 받았다.

박창숙 여경협 회장은 개회사에서 “중요한 것은 기술의 속도가 아니라 ‘그 기술을 누구를 위해, 어떻게 사용할 것인가’이며, 그 해답은 바로 여성기업에 있다”며 “빠른 기술을 넘어 바른 기술로, 모두의 삶을 더 나은 방향으로 이끄는 여성기업이 되어달라”고 당부했다. 이병권 중기부 2차관은 “기술이 고도화될수록 타인의 감정을 섬세하게 읽고 소통하는 능력이 기업의 최종 경쟁력이 될 것”이라며 “중기부는 여성기업인이 새로운 흐름을 선도하며 꿈을 펼칠 수 있도록 현장의 목소리를 세심하게 경청하고 두텁게 지원하겠다”고 밝혔다.

제5회 여성기업주간은 개막식을 시작으로 국회 여성기업 정책토론회(7월3일), 여성창업경진대회 시상식(7월3일), 여성기업 판로역량 강화 상품기획가(MD) 상담회(7월7일) 등이 오는 7일까지 이어진다. 7월 한 달 동안 여성기업 온라인 공동 채용관, 여성기업 우수제품 온라인 상생기획전 등을 열고, 지역별 여성기업주간 기념행사도 개최한다.

여성기업주간은 여성기업지원에 관한 법률에 따라 매년 7월 첫째주에 열리는 행사로, 국가 경제에 기여한 여성기업의 역할을 알리고 자긍심을 높이기 위한 법정 주간이다.