오석진 대전교육감 취임 첫날 학교현장으로···“교육 출발점은 안전한 학교”

오석진 대전시교육감이 1일 취임식을 갖고 제12대 교육감으로 취임해 공식 업무에 들어갔다.

오 교육감은 이날 아침 관내 초등학교를 방문해 등교하는 학생들을 맞는 것으로 취임 첫날 첫 일정을 시작했다. 그는 등교하는 학생들과 손벽을 마주치며 격려 인사를 전하고, 교직원들과도 인사를 나누며 학교 현장의 목소리를 들었다.

이 자리에서 오 교육감은 “새로운 대전 미래교육의 출발점은 아이들이 매일 안전하게 생활하는 학교 현장”이라며 “학생, 학부모, 교직원 모두가 신뢰할 수 있는 교육환경을 조성하고 미래를 준비하는 대전교육의 새로운 도약을 위해 현장과 적극 소통하겠다”고 밝혔다.

공식 취임식은 이날 오후 교육청 대강당에서 열렸다. 오 교육감은 ‘사람을 키우는 교육, 미래를 꿈꾸는 학교’라는 슬로건을 제시했다. 그러면서 학교 중심 교육행정과 교권신장담당관 신설을 통한 교권 보호, 학생맞춤통합지원센터 확대 등을 통한 교육복지 강화, 소통 중심 행정과 ‘인공지능(AI) 교육 1번지 조성’ 등을 핵심 정책 방향으로 내세웠다. 오 교육감은 취임 첫날 1호 결제로 ‘AI교육 1번지 실현 기본계획’을 승인했다.

오 교육감은 “학교를 중심에 두고 아이들의 미래만을 바라보는 교육행정을 펼쳐 대한민국 교육의 새로운 표준을 만들어 가겠다”면서 “학교가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있도록 교육청의 권한과 예산을 학교로 확대 이양하고, 모두가 함께 성장하는 교육환경을 조성하겠다”고 말했다.