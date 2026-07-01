통합 강조한 전·현직 대통령…문 전 대통령 “민주진영 더 큰 단합”, 이 대통령 “외연 확장”

문재인 전 대통령과 이재명 대통령이 1일 오찬 회동에서 나란히 국민통합을 핵심 과제로 제시한 것은 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당내 갈등을 수습하려는 의도로 풀이된다. 국민통합의 방식으로 문 전 대통령은 민주·개혁 진영 내 ‘더 큰 단합’을, 이 대통령은 중도층까지 아우르는 ‘외연 확장’을 각각 언급했다. 청와대는 “두 분은 민주 진영의 단합과 외연 확장은 별개가 아니라 동시에 추구해야 하는 가치임을 강조했다”고 밝혔다.

문 전 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 열린 오찬 회동 모두발언에서 “민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주·개혁 진영과 빛의 혁명을 함께했던 세력들과 더 큰 단합을 이루어내야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다”며 “민주당의 단합, 민주·개혁 진영과의 더 큰 단합, 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람이 대한민국에서는 이재명 대통령뿐”이라고 말했다.

이 대통령은 “근본적으로는 우리가 집권하면서 모두를 대표하고 모두를 위한 정치와 행정을 해야 한다”며 “그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다”고 화답했다. 이 대통령은 “끊임없이 외연을 확장하고 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 한다”며 “이 두 가지(단합과 외연 확장)를 잘 조화롭게 해야 한다”고 말했다.

문 전 대통령의 ‘민주·개혁 진영의 더 큰 단합’ 발언을 두고 민주당과 조국혁신당 등 범여권 연대를 염두에 둔 것이라는 해석이 나온다. 이 대통령은 중도·보수층까지 포괄하는 외연 확장으로 2028년 총선에서 의회 다수 기반을 구축하겠다는 구상을 밝힌 것으로 풀이된다.

청와대는 단합과 외연 확장이 서로 배치되지 않는다고 밝혔다. 홍익표 청와대 정무수석은 이날 브리핑에서 “두 분 다 단합도, 외연 확장도 중요하다는 데 뜻을 같이하신 것”이라며 “단합해야 외연 확장이 가능하고, 외연을 확장하면서 단합해야만 민주 정부가 성공할 수 있다는 말씀을 나눴다”고 밝혔다.

전·현직 대통령은 민주당 전당대회를 앞둔 내분 격화도 우려했다. 홍 수석은 “가짜뉴스나 멸칭 등으로 누군가를 상처 입히는 것은 어느 누구에게도 도움이 되지 않는다고 뜻을 모았다”며 “단합과 외연 확장을 하는 데 있어 내부 갈등으로 이어지지 않도록 세심하게 관리해야 하고, 서로에게 공격적이거나 모욕적인 방식으로 해서는 안 된다는 데 뜻을 같이했다”고 전했다.

비공개 회동에서는 검찰개혁도 논의됐다. 문 전 대통령은 “검찰개혁을 빨리하는 것도 중요하지만 그에 못지않게 이로 인해 국민에게 피해나 부작용이 발생하지 않도록 정부가 좀 더 세심하고 꼼꼼하게 준비하고 차질 없이 추진해달라”고 당부했다고 홍 수석이 전했다. 전당대회의 핵심 의제인 검찰 보완수사권 폐지 문제에서 이 대통령에게 힘을 실어준 것으로 풀이된다.

두 사람은 경제, 국가균형발전, 남북관계 등 국정 현안 전반에 관한 대화도 나눴다. 문 전 대통령이 서남권 반도체 투자를 담은 메가 프로젝트에 감사를 표하자, 이 대통령은 “(문 전) 대통령께서 재생에너지 산업을 육성해놓으신 덕분”이라고 공을 돌렸다.

이 대통령은 “김대중·노무현·문재인 정부의 성과 기반 위에서 끊임없이 우리 민주 정부의 성과를 만들어나가겠다”며 “민주정권이 재탄생하고 그 기반 위에서 국민과 나라가 더 나은 미래를 누릴 수 있게 하는 게 우리의 역사적 사명”이라고 말했다. 문 전 대통령도 “이재명 정부가 김대중·노무현·문재인 정부의 성과를 잇고 부족했던 부분들은 더 크게 채워서 반드시 성공한 정부가 되기를 기원한다”며 “이재명 정부의 성공을 위해서 내가 할 일이 있다면 힘껏 돕겠다는 약속도 드린다”고 밝혔다.

홍 수석은 “두 전·현직 대통령은 수시로 소통하며 국정 전반에 대해 의견을 나누고 민생 회복과 대한민국의 대도약을 위해 함께 노력해 나가기로 했다”며 “필요할 때 언제든지 보기로 했기 때문에 자주 그런 기회가 있지 않을까 싶다”고 밝혔다.

두 전·현직 대통령이 나란히 단합과 통합을 강조하면서 민주당 내 갈등이 진정될지 주목된다. 최근 전당대회를 앞두고 이어진 이른바 뉴이재명 지지자들과 올드민주당 지지자들 사이의 공방이 이번 회동을 계기로 다소 잦아들 수 있다는 관측이 나온다. 다만 전당대회 이후에도 혁신당과의 합당, 검찰개혁 추진 속도, 이 대통령 공소취소 문제 등을 둘러싼 이견으로 당내 갈등의 불씨가 남을 수 있다는 전망도 제기된다.