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기아 6월 판매 호조로 상반기 신기록…현대차는 ‘주춤’

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본문 요약

현대자동차와 기아의 지난달 국내외 판매 실적이 크게 엇갈렸다.

기아는 신차 효과와 친환경차 인기에 힘입어 창사 이래 최대 상반기 실적을 올린 반면, 현대차는 내수와 해외 시장이 동시에 위축되며 주춤한 모습을 보였다.

기아는 올해 상반기 글로벌 시장에서 국내 29만5779대, 해외 133만2473대 등 총 163만988대를 판매했다고 밝혔다.

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기아 6월 판매 호조로 상반기 신기록…현대차는 ‘주춤’

입력 2026.07.01 17:16

  • 박홍두 기자

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스포티지 하이브리드. 기아 제공

스포티지 하이브리드. 기아 제공

현대자동차와 기아의 지난달 국내외 판매 실적이 크게 엇갈렸다. 기아는 신차 효과와 친환경차 인기에 힘입어 창사 이래 최대 상반기 실적을 올린 반면, 현대차는 내수와 해외 시장이 동시에 위축되며 주춤한 모습을 보였다.

기아는 올해 상반기(1~6월) 글로벌 시장에서 국내 29만5779대, 해외 133만2473대 등 총 163만988대를 판매했다고 밝혔다. 이는 기아가 1962년 자동차 판매를 시작한 이래 역대 상반기 최다 실적이다.

지난 6월 한 달 동안에만 지난해 같은 달과 비교해 9.5% 증가한 29만5720대를 판매하며 상승세를 이끌었다. 상반기 누적 전기차 판매량이 7만2078대로 전년 동기 대비 151.1% 급증하며 성장을 견인했다. 지난달 차종별 실적에서는 스포티지가 5만4058대로 글로벌 최다 판매 모델에 올랐고 셀토스(3만5007대), K4(2만2373대)가 뒤를 이었다. 국내에서는 RV 모델인 쏘렌토가 8561대 팔려 내수 실적을 떠받쳤다.

반면 현대차는 지난 6월 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 5.9% 감소한 33만8313대를 판매하는 데 그쳤다. 국내 판매는 5만8232대로 지난해 같은 기간보다 6.2% 줄었고, 해외 판매 역시 5.8% 감소한 28만81대를 기록하며 내수와 해외 모두 마이너스 성장을 기록했다.

다만 국내 시장에서는 세단 라인업이 자존심을 지켰다. 본격적인 판매에 들어간 ‘더 뉴 그랜저’가 1만62대 팔리며 월 1만대 고지를 돌파했고 쏘나타(5102대)와 아반떼(4316대)가 힘을 보탰다.

제네시스 브랜드는 G80 2944대 등 총 7936대가 판매됐다. RV 부문은 팰리세이드(4211대)와 싼타페(4068대)를 중심으로 총 2만720대의 판매고를 올렸다.

현대차 관계자는 “그랜저 신형 모델이 좋은 반응을 얻고 있는 만큼 올 하반기 ‘디 올 뉴 아반떼’ 등 경쟁력 있는 신차를 잇따라 출시할 예정”이라며 “생산 및 판매 최적화 전략을 통해 시장 점유율을 다가오는 하반기에 확대하겠다”고 밝혔다.

현대자동차가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서 디 올 뉴 아반떼를 공개하고 있다. 박홍두 기자

현대자동차가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서 디 올 뉴 아반떼를 공개하고 있다. 박홍두 기자

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