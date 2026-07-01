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윤호중 행정안전부 장관은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "당시 선거관리위원회가 지원 요청을 하지 않았다"고 말했다.

국민의힘 박수민 의원이 "선관위법에 보면 행정부는 지원을 하기 위해 투·개표 지원 상황실을 운영하는 것 아니냐"고 묻자, 윤 장관은 "선관위 지원 요청이 오면 거기에 합당한 지원 업무를 지휘하기 위해 상황실을 유지하는 것"이라며 "이것이 헌법과 정부조직법의 원칙에 맞는 운영이라고 생각한다"고 밝혔다.

윤 장관은 또 '투표용지 부족 사태를 언제 이재명 대통령에게 보고했느냐'는 국민의힘 김은혜 의원 질문엔 "직접 보고드리지는 않았다"며 "서면으로 다음 날 오전 보고했다"고 답했다.

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윤호중 행안장관 “투표용지 부족 사태 당시 선관위의 지원 요청 없어···언론 보도 보고 알아”

입력 2026.07.01 17:17

수정 2026.07.01 17:22

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  • 안광호 기자

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윤호중 행정안전부 장관이 1일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 시계를 보고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관이 1일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 시계를 보고 있다. 연합뉴스

윤호중 행정안전부 장관은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “당시 선거관리위원회가 (행안부 투·개표 지원 상황실에) 지원 요청을 하지 않았다”고 말했다.

윤 장관은 1일 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족사태 국정조사특별위원회 전체회의에 출석해 “행안부가 투·개표 지원 상황실을 운영하고 있었지만, 언론 보도를 보고 (송파의 투표용지 부족) 사고를 알게 됐다”며 이같이 말했다.

윤 장관은 이어 “송파구 선관위 등 선관위 측으로부터 사고 이전에 전혀 연락이 없었다”며 “이후 송파구·서울시와 연락이 됐는데, 그때 당시가 오후 5시27분으로 기억하고 있다”고 답했다.

국민의힘 박수민 의원이 “선관위법에 보면 행정부는 (선거) 지원을 하기 위해 투·개표 지원 상황실을 운영하는 것 아니냐”고 묻자, 윤 장관은 “선관위 지원 요청이 오면 거기에 합당한 지원 업무를 지휘하기 위해 상황실을 유지하는 것”이라며 “이것이 헌법과 정부조직법의 원칙에 맞는 운영이라고 생각한다”고 밝혔다.

윤 장관은 또 ‘투표용지 부족 사태를 언제 이재명 대통령에게 보고했느냐’는 국민의힘 김은혜 의원 질문엔 “직접 보고드리지는 않았다”며 “서면으로 다음 날 오전 보고했다”고 답했다.

이어 김 의원이 ‘지방선거 다음 주 이 대통령의 이탈리아 순방 때 윤 장관이 수행하면서 따로 말씀을 나눈 적이 없었냐’는 질의에도 “별도의 면담 시간을 갖지는 않았으며, 일정상 그럴 여유도 없었다”고 답했다.

윤 장관은 ‘이번 사태와 관련해 젊은 청년들에게 사과할 의향이 있느냐’는 윤상현 위원장 질의에 “참정권이 심각하게 침해된 데 대해 젊은 청년과 국민께 진심으로 사과 말씀을 드린다”고 밝혔다.

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