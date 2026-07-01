플랜트노조, ‘교섭 회피’ 원청 발주사 고소…내달 ‘원청 상대 총파업’ 예고

플랜트건설 노동자들이 노란봉투법(개정 노동조합 및 노동관계조정법) 시행 이후에도 원청사들이 하청 노조와의 교섭에 응하지 않고 있다며 오는 8월 총파업을 예고했다. 또 노동위원회에서 사용자성이 인정됐음에도 교섭을 해태하고 있다며 포스코 등 발주사 3곳에 대한 법적 대응에 나섰다.

민주노총 건설산업연맹 전국플랜트건설노조는 1일 서울 중구 민주노총에서 기자회견을 열어 총파업 상경투쟁 계획을 밝히는 한편 포스코와 에쓰오일, 고려아연 등 주요 발주사 3곳에 대해 교섭 해태 부당노동행위 혐의로 서울노동청에 고소장을 접수했다고 밝혔다.

노조는 지난달 19일부터 26일까지 전체 조합원을 대상으로 원청교섭 쟁의행위 찬반투표를 진행한 결과 찬성 79.2%로 가결됐다고 밝혔다. 이주안 플랜트건설노조 위원장은 “노란봉투법을 계기로 발주사·종합건설사 11곳의 사용자성이 인정됐지만, 실제 교섭은 진전되지 않았다”며 총파업 이유를 설명했다.

노조는 노란봉투법 시행 후 포스코, 에쓰오일, 고려아연, SK에너지 등 발주사 4곳과 SK에코플랜트 등 종합건설사 7곳을 상대로 교섭을 요구해 왔다. 지방노동위원회와 중앙노동위원회도 발주사와 건설사들의 사용자성을 잇따라 인정했다. 그러나 여러 차례 교섭 요구에도 본격적인 교섭은 이뤄지지 않고 있다고 노조는 밝혔다.

플랜트노조는 오는 15일로 예정된 민주노총의 원청 교섭 요구 총파업에 참여하는 한편, 이와 별도로 쟁의조정신청 절차를 거쳐 8월 건설노조와 함께 총파업을 추진한다는 계획이다. 노동위원회가 노사 입장차가 크다고 판단하면 조정 중지를 결정할 수 있고 노조는 합법적으로 파업할 수 있게 된다. 파업이 현실화하면 하청에 대한 원청 책임을 강화한 노란봉투법 시행 후 처음으로 하청 노조가 원청을 상대로 단행하는 파업이 될 것으로 전망된다.

노조는 원청과의 교섭이 지연되는 동안 현장의 산업재해 문제가 계속되고 있다고 지적했다. 지난 5월과 6월 DL이앤씨와 현대건설이 각각 원청으로 있는 울산 샤힌프로젝트 현장에서 노동자 사망사고가 연이어 발생했다.

이문세 플랜트건설노조 울산지부장은 “플랜트노동자들의 생명과 안전을 지키고 현장 노동조건을 실질적으로 개선할 수 있는 유일한 사용자는 원청이며, 이는 원청이 조금만 신경 쓰면 막을 수 있었던 인재”라면서 “사태가 이런데도 원청은 공사가 끝나간다는 핑계를 대며 교섭 절차를 이행하지 않고 있다”고 말했다.