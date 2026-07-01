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[속보]“스벅 가야지” 지역 비하 구호 배재고 결국···전국대회 6개월 출전 정지 ‘중징계’

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본문 요약

청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 학교를 향해 혐오성 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고 야구부가 전국대회 출전 6개월 정지 징계를 받았다.

대한야구소프트볼협회는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 제11차 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부의 부적절한 응원 구호 사안을 심의한 결과, 전국대회 출전 정지 6개월의 징계를 의결했다고 밝혔다.

징계는 2일 열리는 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 2회전부터 즉시 적용된다.

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[속보]“스벅 가야지” 지역 비하 구호 배재고 결국···전국대회 6개월 출전 정지 ‘중징계’

입력 2026.07.01 17:18

수정 2026.07.01 17:25

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  • 김하진 기자

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야구협회, 스포츠공정위 긴급 소집해 의결

팀과는 별도로 지도자·선수도 징계 예정

향후 모든 대회서 ‘부적절 응원 금지’ 안내도

지난 29일 열린 청룡기 고교야구대회에서 상대 광주제일고 더그아웃에 조롱성 구호를 외치는 배재고 일부 학생선수들의 모습. X 이미지 캡처

지난 29일 열린 청룡기 고교야구대회에서 상대 광주제일고 더그아웃에 조롱성 구호를 외치는 배재고 일부 학생선수들의 모습. X 이미지 캡처

청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 학교를 향해 혐오성 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고 야구부가 전국대회 출전 6개월 정지 징계를 받았다.

대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 제11차 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부의 부적절한 응원 구호 사안을 심의한 결과, 전국대회 출전 정지 6개월의 징계를 의결했다고 밝혔다.

징계는 2일 열리는 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 2회전부터 즉시 적용된다. 배재고는 청룡기 대회에서 몰수패 처리된다.

배재고 일부 선수들은 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 광주일고와의 청룡기 경기 도중 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤다. 이는 최근 스타벅스 코리아의 이른바 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상시키는 조롱성 응원으로 받아들여지며 사회적 비판이 확산됐다.

협회는 사안의 심각성을 고려해 스포츠공정위원회를 긴급 소집했다. 이날 회의에는 공정위원 7명 가운데 5명이 참석했으며, 의결 정족수를 충족한 4명이 심의에 참여했다. 배재고와 광주일고 감독, 당시 경기 심판도 출석해 사실관계를 진술했다.

공정위원회는 관련 사실과 진술을 종합적으로 검토한 결과 이번 사안을 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 행위로 판단했다. 협회는 대한체육회 및 협회 스포츠공정위원회 규정을 검토한 끝에 개인이 아닌 팀 차원의 ‘경기장 질서 문란’ 및 ‘경기 방해’에 해당한다고 보고 단체 징계를 결정했다고 설명했다.

다만 지도자와 선수 개인에 대한 징계는 별도로 진행된다. 협회는 출전 정지 기간 동안 면밀한 조사를 통해 관련자를 특정한 뒤 스포츠공정위원회를 다시 열어 개인별 징계 수위를 결정할 예정이다.

협회는 재발 방지를 위한 제도 개선도 추진하기로 했다. 앞으로 모든 대회에서 경기 시작 전 감독 홈플레이트 미팅 때 부적절한 응원 행위 금지 사항을 의무적으로 안내하고, 대회 운영 규정에 ‘개인 또는 단체에 중대한 사회적·경제적 폐해를 초래한 경우’를 가중 처벌 기준으로 신설할 계획이다.

또한 지도자와 학생 선수들의 올바른 역사 인식과 사회적 감수성을 높이기 위한 교육 프로그램을 마련하기 위해 교육부와 문화체육관광부 등 관계 기관과 협의할 방침이다.

KBSA는 “이번 사안을 엄중하게 받아들이고 경기장 내 부적절한 응원 문화 근절과 재발 방지를 위해 후속 조치와 제도 개선을 추진하겠다”고 밝혔다.


1일 서울 송파구 방이동 올림픽파크텔에서 열린 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회에서 공정위원들이 배재고 야구부에 대한 징계 여부를 심의하고 있다. 연합뉴스

1일 서울 송파구 방이동 올림픽파크텔에서 열린 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회에서 공정위원들이 배재고 야구부에 대한 징계 여부를 심의하고 있다. 연합뉴스

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