창간 80주년 경향신문

김대중 전남광주교육감 “5·18 비하 응원, 민주시민교육 강화 계기 돼야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김대중 전남광주교육감 “5·18 비하 응원, 민주시민교육 강화 계기 돼야”

입력 2026.07.01 17:22

수정 2026.07.01 17:25

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가

취임 첫날 광주제일고 방문

서울시교육감 사과 뜻도 전달

김대중 전남광주통합특별시교육감이 1일 광주제일고를 찾아 야구부 학생들을 격려하고 있다. 전남광주통합특별시교육청

김대중 전남광주통합특별시교육감이 1일 광주제일고를 찾아 야구부 학생들을 격려하고 있다. 전남광주통합특별시교육청

김대중 전남광주통합특별시교육감은 1일 전국고교야구선수권대회에서 불거진 ‘5·18 비하 응원’ 논란과 관련해 학생들의 회복과 교육적 대응을 당부했다.

김 교육감은 취임 첫날인 이날 광주제일고등학교에서 학교 관계자들과 간담회를 열고 “가장 신성해야 할 학생 스포츠 현장에까지 부적절한 언행이 침투한 사실에 놀랐다”며 “이번 일을 교육적으로 지혜롭게 풀어내고, 학생들의 회복과 성장에 집중해달라”고 밝혔다.

특히 “이번 사안이 배재고 학생선수뿐 아니라 전국 학생선수들에 대한 민주시민교육과 역사교육을 강화하는 계기가 돼야 한다”고 말했다.

김 교육감은 야구부 학생들에게 정근식 서울특별시교육감 사과도 전했다. 그는 “오늘 이곳으로 오는 길에 서울시교육감과 통화를 했다”며 “정 교육감도 학생 여러분에게 사과의 뜻을 전했고, 이 일을 교훈 삼아 민주시민교육을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔다”고 말했다.

그러면서 “이번 일로 동요하지 말고, 서로를 존중하고 배려하는 공동체 정신을 바탕으로 더 훌륭한 체육 인재로 성장해 달라”고 당부했다.

배재고 선수단은 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 광주제일고와의 경기에서 단체 율동과 함께 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복했다. 일부 학생은 “탱크데이”라고 외치기도 했다. 스타벅스코리아는 지난 5월 ‘탱크데이’ 마케팅으로 5·18민주화운동을 비하했다는 논란에 휩싸인 바 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글