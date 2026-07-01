김대중 전남광주교육감 “5·18 비하 응원, 민주시민교육 강화 계기 돼야”

취임 첫날 광주제일고 방문 서울시교육감 사과 뜻도 전달

김대중 전남광주통합특별시교육감은 1일 전국고교야구선수권대회에서 불거진 ‘5·18 비하 응원’ 논란과 관련해 학생들의 회복과 교육적 대응을 당부했다.

김 교육감은 취임 첫날인 이날 광주제일고등학교에서 학교 관계자들과 간담회를 열고 “가장 신성해야 할 학생 스포츠 현장에까지 부적절한 언행이 침투한 사실에 놀랐다”며 “이번 일을 교육적으로 지혜롭게 풀어내고, 학생들의 회복과 성장에 집중해달라”고 밝혔다.

특히 “이번 사안이 배재고 학생선수뿐 아니라 전국 학생선수들에 대한 민주시민교육과 역사교육을 강화하는 계기가 돼야 한다”고 말했다.

김 교육감은 야구부 학생들에게 정근식 서울특별시교육감 사과도 전했다. 그는 “오늘 이곳으로 오는 길에 서울시교육감과 통화를 했다”며 “정 교육감도 학생 여러분에게 사과의 뜻을 전했고, 이 일을 교훈 삼아 민주시민교육을 더욱 강화하겠다는 뜻을 밝혔다”고 말했다.

그러면서 “이번 일로 동요하지 말고, 서로를 존중하고 배려하는 공동체 정신을 바탕으로 더 훌륭한 체육 인재로 성장해 달라”고 당부했다.

배재고 선수단은 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 광주제일고와의 경기에서 단체 율동과 함께 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복했다. 일부 학생은 “탱크데이”라고 외치기도 했다. 스타벅스코리아는 지난 5월 ‘탱크데이’ 마케팅으로 5·18민주화운동을 비하했다는 논란에 휩싸인 바 있다.