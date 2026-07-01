중국 공산당원 1억128만명…대졸 이상 60%, 당원 수 증가율은 둔화

1일 창당 105주년 기념해 당원 현황 공개 사망한 석유 기술자에게 우수 당원 표창

창당 105주년을 맞은 중국 공산당원의 수는 지난해 1억100만명을 넘어섰으며, 당원의 60%는 대졸자인 것으로 나타났다.

1일 중국 공산당 중앙위원회 조직부 창당 105주년 기념일을 앞두고 공개한 자료에 따르면 중국 공산당 당원 수는 2025년 12월 31일 기준 1억128만6000명이다. 2024년 말과 견줘 당원 수는 101만5000명(1%) 많아졌다.

지난해 당원 증가율은 5년 만에 가장 낮은 수준이다. 중국 공산당 당원 수 증가율은 지난 2021년 3.7%를 찍은 이후 2022년 1.4%, 2023년 1.2%, 2024년 1.1% 등 해마다 둔화세를 보여 왔다.

인구 고령화와 입당 요건 강화가 당원 증가율 둔화세의 원인으로 꼽힌다. 중국 공산당은 최근 신입 당원 선발 요건과 절차를 정한 시행세칙에 입당 희망자는 ‘시진핑 사상’을 충실하게 학습해야 한다는 규정을 추가했으며 ‘온라인 행동’ 평가 기준에 포함시켰다.

연령대별로 보면 60대 이상 당원 비율도 5년 만에 가장 높은 30% 이상으로, 2024년 약 29%에서 소폭 증가했다. 반면 35세 이하 젊은 당원 비중은 2021년 약 25%에서 지난해 약 22% 수준으로 감소했다.

여성 당원은 3191만4000명으로 31.5%를 차지했다. 소수민족 당원은 전 당원의 7.8%에 해당하는 787만8000명이다. 대졸 이상 학력자가 5976만5000명으로 59.0%를 차지했다.

직업별로 보면 직업별로는 농부, 목축업자, 어부가 2606만 8000명, 당 및 정부 간부가 742만 9000명, 숙련공을 포함한 노동자가 671만8000명, 학생이 253만 7000명이다.

당 조직 수는 543만1000개로 전년보다 18만1000개(3.4%) 증가했다. 당 조직은 31만 4000개의 기층위원회, 33만3000개의 총지부, 그리고 478만 3000개의 지부로 구성돼 있다. 당원 수 증가율은 낮지만 조직화는 더욱 강력하게 한 것이다.

중국 관영 신화통신은 “당원의 약 60%가 대졸 이상의 학력을 소지하고 있으며, 여성 및 소수민족 당원의 비율이 지속적으로 증가하고 있으며, 노동자와 농민이 여전히 당원의 주류를 이루고 있다”고 소개했다.

2025년 말까지 전국적으로 당원 신청자는 2086만4000명, 당원 신청 뒤 입당을 위한 활동을 하는 사람은 1064만명에 이를 것으로 예상된다.

중국 공산당은 이날 창당 105주년을 맞아 우수 당원 8명을 선정해 ‘7·1 기념 메달’을 수여했다. 중국과학원 원사이자 석유 정제 공학 기술 분야의 저명한 전문가인 고 천쥔우(1927~2024)가 세상을 떠난 사람들 가운데 유일하게 메달 수여자로 선정됐다.

펑파이신문에 따르면 천쥔우는 베이징대 화학공학과를 졸업하고 석유산업부 산하 푸순설계연구소와 시노펙 뤄양공업유한공사 등에서 일하며 독자적인 촉매 분해 기술을 연구하고, 탄소중립 연구를 해 국가 전략 의사 결정에 도움이 되는 논거아 제안을 제시했다.