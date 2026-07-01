국민의힘 당권파도, 윤리위 가동에 “의원들 징계 신중하게 진행돼야”

국민의힘 당권파로 분류되는 정점식 원내대표·김재원 최고위원, 당 주류인 김기현 의원이 1일 당 의원들을 대상으로 한 징계 움직임에 신중해야 한다는 입장을 내놨다. 당 윤리위원회는 오는 6일 소집돼 지난 6·3 지방선거 기간 한동훈 무소속 의원을 지원한 의원 등에 대한 징계요청서를 검토할 예정이다.

정 원내대표는 이날 국회 의원회관에서 열린 ‘상속세 개편의 경제적 효과 토론회’에 참석한 뒤 기자들과 만나 “(징계가) 예고만 됐을 뿐 실제 징계가 어떻게 진행될지는 결정된 바가 없어 말하기 어렵다”면서도 “의원들에 대한 징계 절차는 신중하게 진행돼야 한다”고 말했다.

김재원 최고위원은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스 명당>에 출연해 “사실 지방선거 전에 당에 많은 내분, 분란이 있었던 것 중에는 징계 국면이 일정 부분 영향을 미쳤다”며 “(징계가) 불러올 당내 분란도 있을 수 있으니 종합적으로 검토해서 결정하면 좋지 않을까”라고 말했다.

김기현 의원은 이날 페이스북에 “이재명의 독선과 국회에서의 민주당 독재가 기승을 부리고 있는 이 시점에 우리 당내에서 원심력을 작동시킬 것이 아니라 구심력을 강화시켜야 한다”며 “우리 내부의 인식 차에 대한 논쟁을 하며 뺄셈을 하기보다는 공통 인식을 키워 덧셈을 하면서 보수 대통합을 위한 걸음을 내디뎌야 할 때”라고 적었다. 당 관계자는 통화에서 “의원들 징계를 자제하라는 취지”라고 말했다.

한동훈 무소속 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 국방 안보 현안 간담회 후 기자들과 만나 “(국민의힘이) 얼마나 할 일이 많이 있느냐. 민주당이 얼마나 폭주하고 있느냐”며 “그런데 (정치 생명을) 연명하기 위해 그런 식의 노이즈를 만들고 있다. 그런 세력이 보수 정치를 이끌고 있다는 것이 안타깝고, 그렇기 때문에 보수의 재건이 반드시 필요하다”고 말했다.