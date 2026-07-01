제주, 간부회의 실시간 생중계···“도민 알 권리 보장”

2일 오후 1시 간부회의부터 시작

제주도가 이달부터 주요 회의를 도민에게 실시간 생중계한다.

제주도는 위성곤 제주지사의 지시에 따라 도청에서 열리는 주요 간부회의를 유튜브로 생중계하는 방안을 추진한다고 1일 밝혔다.

그동안 간부회의는 제주도의 각종 현안과 정책을 논의하고 방향을 정하는 자리이지만 도민이 직접 들여다볼 수 있는 통로는 없었다.

도 관계자는 “정책이 발표되는 결과뿐 아니라 그 결정이 오가는 회의 자리를 도민이 직접 지켜볼 수 있게 되는 것”이라면서 “생중계가 시작되면 도민은 정책이 다듬어지는 과정과 논의의 맥락까지 실시간으로 확인할 수 있다”고 설명했다.

첫 공개는 2일 간부회의다. 제주도 공식 유튜브(@jejudo_official)채널을 통해 오후 1시에 열리는 간부회의 생중계를 시범 운영한다.

도는 이후 공개 대상 회의와 송출 방식을 검토·준비하는 과정을 거쳐 본격적인 생중계에 들어갈 예정이다.

위 지사는 “도민의 알 권리를 보장하고 도정 운영의 투명성을 높이는 것이 신뢰받는 행정의 출발점”이라면서 “도민과 소통하며 정책을 함께 만들어가는 열린 도정을 실현하겠다”고 말했다.