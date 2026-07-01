창간 80주년 경향신문

르노코리아, 6월 내수·수출 주춤 “불안정한 국제정세 탓”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

르노코리아가 지난 6월 글로벌 시장에서 총 4651대의 판매 실적을 기록했다고 1일 밝혔다.

내수 실적은 친환경 하이브리드 모델이 견인했다.

6월 내수 판매 중 하이브리드 차량은 총 2529대로, 전체 내수 실적의 약 75%를 차지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

르노코리아, 6월 내수·수출 주춤 “불안정한 국제정세 탓”

입력 2026.07.01 17:42

  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
르노 필랑트. 르노코리아 제공

르노 필랑트. 르노코리아 제공

르노코리아가 지난 6월 글로벌 시장에서 총 4651대의 판매 실적을 기록했다고 1일 밝혔다. 지난해 같은 달과 비교해 45.7% 감소한 수치로, 내수와 수출이 모두 줄어들며 전체적인 주춤세를 보였다. 6월 수출은 총 1251대에 그치며 지난해 같은 기간보다 64.8% 급감했다. 직전 달인 5월과 비교해 58.6% 떨어진 수치다.

차종별 수출 실적을 보면 위탁 생산 중인 폴스타4가 1034대로 대부분을 차지했고, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 135대, 아르카나 76대 등이 선적됐다.

르노코리아 측은 홍해 물류 위기 등 불안정한 국제 정세에 따라 생산과 선적 일정을 조정하면서 수출이 일시적으로 감소했다고 설명했다. 내수 시장에서는 지난해 같은 달보다 32.2% 감소한 3400대를 판매했다. 다만 직전 달인 5월과 비교하면 판매량이 17.5% 늘어나며 회복세를 나타냈다.

내수 실적은 친환경 하이브리드 모델이 견인했다. 6월 내수 판매 중 하이브리드 차량은 총 2529대로, 전체 내수 실적의 약 75%를 차지했다.

차종별로는 지난 3월 출시된 크로스오버 모델 필랑트가 1324대 팔리며 내수 실적을 이끌었다. 필랑트는 판매 물량 전량이 하이브리드 모델로 나타났다. 이어 스포츠유틸리티차량(SUV) 그랑 콜레오스가 1313대 판매됐고, 이 중 하이브리드 비중은 88.5%(1162대)에 달했다.

쿠페형 SUV 아르카나는 전월 대비 71.8% 증가한 763대의 판매고를 올렸다.

르노코리아는 하반기 내수 진작을 위해 마케팅 활동을 강화할 방침이다. 특히 고객이 차량을 충분히 경험한 뒤 구매를 확정할 수 있도록 ‘그랑 콜레오스 60일 반납 보장 프로그램’ 등을 새로 도입해 고객 접점을 넓혀갈 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글