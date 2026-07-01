르노코리아, 6월 내수·수출 주춤 “불안정한 국제정세 탓”

르노코리아가 지난 6월 글로벌 시장에서 총 4651대의 판매 실적을 기록했다고 1일 밝혔다. 지난해 같은 달과 비교해 45.7% 감소한 수치로, 내수와 수출이 모두 줄어들며 전체적인 주춤세를 보였다. 6월 수출은 총 1251대에 그치며 지난해 같은 기간보다 64.8% 급감했다. 직전 달인 5월과 비교해 58.6% 떨어진 수치다.

차종별 수출 실적을 보면 위탁 생산 중인 폴스타4가 1034대로 대부분을 차지했고, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 135대, 아르카나 76대 등이 선적됐다.

르노코리아 측은 홍해 물류 위기 등 불안정한 국제 정세에 따라 생산과 선적 일정을 조정하면서 수출이 일시적으로 감소했다고 설명했다. 내수 시장에서는 지난해 같은 달보다 32.2% 감소한 3400대를 판매했다. 다만 직전 달인 5월과 비교하면 판매량이 17.5% 늘어나며 회복세를 나타냈다.

내수 실적은 친환경 하이브리드 모델이 견인했다. 6월 내수 판매 중 하이브리드 차량은 총 2529대로, 전체 내수 실적의 약 75%를 차지했다.

차종별로는 지난 3월 출시된 크로스오버 모델 필랑트가 1324대 팔리며 내수 실적을 이끌었다. 필랑트는 판매 물량 전량이 하이브리드 모델로 나타났다. 이어 스포츠유틸리티차량(SUV) 그랑 콜레오스가 1313대 판매됐고, 이 중 하이브리드 비중은 88.5%(1162대)에 달했다.

쿠페형 SUV 아르카나는 전월 대비 71.8% 증가한 763대의 판매고를 올렸다.

르노코리아는 하반기 내수 진작을 위해 마케팅 활동을 강화할 방침이다. 특히 고객이 차량을 충분히 경험한 뒤 구매를 확정할 수 있도록 ‘그랑 콜레오스 60일 반납 보장 프로그램’ 등을 새로 도입해 고객 접점을 넓혀갈 계획이다.