베네수엘라 강진 사망자 1900명 넘어···전염병 확산 우려

연쇄 강진 발생 일주일째를 맞은 베네수엘라에서 피해 규모가 계속 커지고 있다. 지난달 30일(현지시간) 공식 사망자가 1900명대를 넘어선 가운데 잔해 아래에 아직 수습되지 못한 시신이 다수 있는 것으로 추정된다. 의료·위생 인프라가 붕괴하면서 피해 지역에서 전염병이 확산할 수 있다는 우려도 커지고 있다.

AP통신 등 외신을 종합하면 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 이날 생중계된 브리핑에서 사망자 수가 1943명, 부상자 수가 1만571명으로 늘었다고 밝혔다. 공식 이재민은 1만5800명 이상으로 집계됐다.

정부 집계 실종자 수는 이날 발표되지 않았다. 현재 실종자 신고는 왓츠앱이나 민간단체 등을 중심으로 이뤄지고 있다. 야당이 운영하는 실종자 신고 웹사이트에 접수된 실종자 수는 이날 기준 4만명을 넘어섰다.

지진으로 파손·파괴된 건물은 약 5만8870채에 달한다는 미국 항공우주국의 위성 데이터 예비 분석 결과가 나오기도 했다.

지난달 24일 규모 7.2와 7.5의 연쇄 강진 이후 구조 활동은 일주일째 이어지고 있다. 하지만 구조의 골든타임인 72시간이 지나면서 생환 가능성은 작아지고 있다. 지진 발생 후 이틀 동안 5380명이 구조됐지만 지난달 29일 구조된 사람은 4명에 그쳤다. 이날 오후 기준 추가 구조자는 건물 잔해에 6일간 갇혀 있던 3세 아동 1명뿐이었다. 1970~1980년대 들어선 수직형 고층 건물이 많은 베네수엘라 특성상 층층이 쌓인 잔해 더미도 수색 및 구조에 어려움을 더하고 있다. 유엔개발계획은 라과이라주 일부 지역의 경우 잔해 무게가 약 120t에 달한다고 밝혔다.

피해가 집중된 수도 카라카스와 라과이라주에서는 영안실이 밀려드는 시신을 감당하지 못하고 있다. 라과이라주 항구 인근에는 수습된 시신들이 바닥에 줄지어 있고, 로스실로스 지역에 설치된 임시 영안실에서는 시신을 실은 차량이 3분마다 들어오고 있다고 현지 매체 엘 나시오날은 전했다.

향후 사망자 수가 크게 증가할 수 있다는 전망이 나온다. 지안루카 람폴라 델틴다로 유엔 베네수엘라 상주 조정관은 유엔이 시신을 운반할 보디백 1만개를 조달한 것과 관련해 “현재로서는 이 수치가 가장 현실적 가정”이라고 말했다. 일란 켈먼 런던대학 재난보건학과 교수는 지진 규모와 인구 밀도 등을 종합해 볼 때 최종 사망자 수가 1만명을 넘어설 가능성이 매우 크다고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.

한계에 다다른 의료 시스템으로 부상자가 치료를 받지 못해 사망으로 이어질 위험도 큰 상황이다. 크리스티안 린드마이어 세계보건기구 대변인은 “현재 의료 시설들이 급증하는 외상 환자들을 수용할 능력을 초과해 운영되고 있다”고 밝혔다. 지진 이후 전국 최소 38개 병원이 운영에 차질을 빚고 있으며, 라과이라주에서 산부인과 등을 담당하던 의료진 다수는 현재 실종 상태인 것으로 알려졌다.

전염병 확산 우려도 커지고 있다. 린드마이어 대변인은 화장실과 샤워시설 등을 이용하기 어려운 현지 상황을 거론하며 “수인성 감염병이 확산할 가능성이 매우 크다”고 밝혔다. 카를로스 아리아스 빈센테 국경없는의사회 남미 의료 운영 담당자는 “피해 지역에서 조직적인 물 배급이나 안전한 폐기물 처리가 이뤄지지 않고 있다”며 “피난민 수용소와 구호소가 말라리아, 디프테리아, 콜레라 등 질병의 온상이 될 수 있다”고 NYT에 말했다. 그는 과거 시리아와 아이티 지진 당시에도 이 같은 질병 확산을 목격했다고 덧붙였다.

이재민들의 고통은 계속되고 있다. 17세 프란체스카 바르가스는 엘 나시오날과의 인터뷰에서 “집을 잃은 것도 힘들지만 비와 추위 속에서 떠도는 신세가 된 것이 너무 괴롭다”며 “비 때문에 매트리스는 물론 방수 텐트까지 젖었다”고 말했다. 비가 내리면서 잔해 아래 시신에서 나는 부패 냄새도 더욱더 짙어져 주민들이 실내에 머물기 어려운 상황이라고 엘 나시오날은 전했다.

미국은 베네수엘라에 약 900명의 인력을, 인근 푸에르토리코와 퀴라소에는 약 800명의 인력을 파견해 구호 활동을 지원하고 있다고 밝혔다.