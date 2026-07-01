후지그룹 직원 중국에서 ‘희토류 밀반출’ 혐의로 정식 체포···일 언론 “구금 장기화”

중국에서 희토류 밀반출 혐의로 체포된 후지전기 소속 일본인 2명의 구금이 장기화할 가능성이 높다고 교도통신이 1일 보도했다. 중국 정부는 이날 희토류 수출 관련 불법 행위 신고를 강화하는 조치를 시행했다.

교도통신에 따르면 후지전기 그룹의 일본인 직원 2명은 지난 5월 중국 랴오닝성 다롄의 세관당국에 구금됐으며 6월 말 정식 체포됐다. 이들은 ‘국가수출입금지 화물밀수죄’ 혐의를 적용받고 있다. 중국 세관당국은 이들이 수출 통제를 우회해 희토류 자석을 내장한 모터 등의 제품을 분해 가능한 상태로 조립해 수출하려 했다고 보고 있다. 이들이 수출 후 제품을 분해해 희토류 자석만 꺼낼 목적이라고 의심하고 있는 것이다.

중국 사법절차에 따르면 사법 당국은 구금 뒤 37일 이내 정식 체포 여부를 결정해야 하며 정식 체포 이후 기소 여부 심사까지 최장 7개월간 구속할 수 있다. 교도통신은 정식 체포로 전환된 이상 후지전기 직원들의 구속 장기화는 필연이라고 전했다.

일본 정부는 지난달 24일 자국민 2명이 중국 다롄에서 구속됐다고 밝혔다. 이후 언론 보도를 통해 이들이 일본 대기업 후지전기 소속 직원이라는 사실이 밝혀졌다.

국가수출입금지 화물밀수죄는 중국이 지난해 12월 시행한 것으로 이중용도 품목(민·군 겸용이 가능한 물품) 수출에 관한 조례 위반 등을 적발할 때 활용되고 있다. 국가수출입금지 화물밀수죄 혐의가 인정될 경우 5년 이하의 징역이나 벌금 등이 부과된다.

중국 정부는 지난해 11월 다카이치 사나에 총리의 대만 유사시 자위대 파병 가능 발언에 반발해 올해 1월 이중용도 품목의 대일 수출 규제를 강화했다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 1일 정례 브리핑에서 2명의 구속과 관련해 “법에 따라 처리되고 있다”며 “일본 측은 중국 재류 일본인과 기업에 대해 중국의 법률·법규를 준수하도록 교육하고 주의 환기해야 한다”고 말했다. 중국 상무부는 1일 희토류 등 광물자원을 이용한 이중용도품목 수출 관리를 보다 엄격히 하기 위해 위반 행위에 관한 통보 제도를 강화하는 조처를 시행했다.